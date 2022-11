Téléphones de vedettes piratés: les victimes bénéficient d’une ordonnance de non-publication

L’identité de vedettes québécoises victimes d’un crack en informatique qui s’est introduit dans leur téléphone cellulaire sera protégée a décidé d’emblée la juge Rachel Gagnon qui préside le procès de l’accusé qui s’ouvrait ce matin.

Selon l’accusation, Pascal Desgagnés se serait introduit dans les téléphones de 26 individus, dont certains sont des personnalités publiques.

Le Directeur des poursuites pénales et criminelles (DPCP) s’était opposé à ce que l’identité des personnes qui auraient été flouées puisse être dévoilée.

La juge Gagnon s’est rendue à sa demande prononçant une ordonnance de non-publication sur le nom des présumées victimes et tout élément qui permettrait de les identifier. Le contenu des informations dérobées est aussi visé par l’ordonnance.

«On y retrouve du contenu intime personnel et professionnel, notamment des photos et des vidéos, des messages textes et des courriels (...) Le tribunal conclut que si le public avait accès au contenu des iCloud, il y aurait un risque sérieux d’atteinte à la dignité des victimes. La dignité des victimes est d’un intérêt public important. Au même titre, la société a intérêt à encourager les victimes à dénoncer les infractions», a expliqué la juge, se référant à l’arrêt Mentuk.

«Du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs», a ajouté la juge.

Reproches

Pascal Desgagnés fait face à sept chefs d’accusations, notamment d’avoir frauduleusement obtenu des services d’ordinateur, d’avoir frauduleusement utilisé un mot de passe, avoir sciemment eu en sa possession des renseignements sur d’autres personnes dans le but de commettre un acte criminel, de s’être frauduleusement fait passer pour des personnes vivantes avec l’intention d’obtenir un avantage et de méfaits à l’égard de données informatiques.

L’homme a plaidé coupable au premier chef, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, mais pour une période différente de celle pour laquelle il est accusée, un mois au lieu de six ans.

«C’est en lien avec mes aveux à la police pour les aider à trouver ceux qui ont fait ces méfaits. C’est cohérent pour moi de plaider coupable» a expliqué Pascal Desgagnés.

L’homme de 48 ans se défend seul.