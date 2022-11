Un char allégorique pour interpeller Québec sur la crise de logement

Un char allégorique va sillonner le Québec pour interpeller le gouvernement de la Coalition Avemnir Québec (CAQ) sur la nécessité d’investir dans les programmes de logements sociaux afin d’aider les mal-logés.

La tournée du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) s’est amorcée dimanche devant les bureaux premier ministre François Legault et devrait se terminer à la mi-février lors d’une manifestation nationale à Québec, après avoir traversée plusieurs villes.

«On veut que le gouvernement prenne la mesure de la crise qui frappe les locataires à modeste et à faible revenus et de l’extrême précarité de leurs conditions de vie. Des choix conséquents doivent être faits, sans plus attendre», a expliqué dans un communiqué Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Selon les chiffres de Statistique Canada qui ne comptabilisent pas les personnes en situation d’itinérance, quelque 177 728 ménages québécois ont des besoins impérieux de logement, parce qu’ils vivent dans un logement trop cher, trop petit ou insalubre.

Vantant les formules pilotées par les offices d’habitation, le FRAPRU déplore la promesse d’améliorer le programme AccèsLogis que la CAQ n’a pas tenue lors de son premier mandat, ce qui bloque la réalisation de milliers de logements sociaux pourtant déjà planifiés.

L’organisme demande au gouvernement Legault qui a promis 700 000 logements sociaux abordables de confirmer dans sa mise à jour économique de décembre le financement rapide de nouveaux logements et la relance du programme AccèsLogis.

«C’est le temps où jamais de renforcer le filet social notamment en réglant la pénurie de logements sociaux. Ne pas le faire maintenant coûtera encore plus cher, tant pour les individus que pour la société», a mis en garde Mme Laflamme.