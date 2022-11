Un combat avant les Fêtes pour Christian Mbilli

Le boxeur Christian Mbilli livrera un combat à l’Américain Vaugh Alexander le 17 décembre à Nantes, en France, avant le duel éliminatoire prévu face à Ali Akhmedov.

Mbilli (22-0-0, 20 K.-O.) devra toutefois se méfier d’Alexander (17-6-1, 10 K.-O.), un rival que l’entreprise de promotion Eye of the Tiger Management (EOTTM) qualifie de «boxeur agressif doté d'une excellente condition physique lui permettant de maintenir un rythme élevé pendant 10 rounds».

S’il dispose du pugiliste du Missouri, «Solide», champion WBC Continental des Amériques et WBA International des poids super-moyens, se retrouvera dans de bonnes dispositions pour son rendez-vous avec Akhmedov, détenteur du titre WBC Silver de la catégorie. Une autre victoire rapprocherait Mbilli d'un affrontement face à l'actuel champion du monde, Saul «Canelo» Alvarez.

«Si nous avons travaillé aussi fort pour obtenir un duel éliminatoire, c'est que nous savions que ça serait la seule façon de faufiler Christian en combat de championnat du monde. L'objectif ultime est maintenant à portée de mains, et c'est enfin l'heure pour lui de récolter le fruit de tous ses efforts et sacrifices. C'est un Christian Mbilli plus affamé que jamais que vous verrez dans le ring», a déclaré dans un communiqué le président d'EOTTM, Camille Estephan.

«Alexander est un adversaire de qualité qui n'est pas à prendre à la légère. Je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Le public français aura droit à une guerre», a ajouté le pugiliste classé au deuxième rang mondial du WBC.

Dans un autre duel qui se tiendra durant le même gala, Souleymane Cissokho (15-0-0, 9 K.-O.) fera face à Thulani Mbenge (19-1-0, 15 K.-O.) pour le titre WBC Silver.