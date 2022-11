Voici 7 révélations de Selena Gomez tiré de son documentaire My Mind and Me

La chanteuse Selena Gomez promet à ses fans qu'elle ne leur confiera que ses secrets les plus sombres en introduction de son documentaire My Mind and Me. Sa relation avec Justin Bieber, sa séparation, ses problèmes de santé mentale, son lupus, sa greffe d'un rein, la vedette mondiale raconte avec émotion et franchise ses six difficiles dernières années. Voici sept choses à retenir de ce documentaire offert sur Apple TV+.

Sa séparation avec Justin Bieber : «c’est la meilleure chose qui me soit arrivée»

Si on a l’impression que Selena Gomez est restée accrochée à son ancien petit-ami, le chanteur Justin Bieber, c’est en grande partie parce que les paparazzis ne cessent de la harceler - encore maintenant - à ce sujet. La vedette affirme que cette séparation est la meilleure chose qui lui soit arrivée. «Je me sentais hantée par une ancienne relation que personne ne voulait laisser aller. Je crois que je devais passer par le pire chagrin d’amour pour aller mieux.»

Photo d'archives, WENN.com

Santé mentale : «j’ai découvert que j’avais un diagnostic de trouble bipolaire»

Crises d’anxiété, dépressions : Selena a reçu un diagnostic de bipolarité après des années à souffrir et à avoir des idées noires. «Je vais être honnête, je ne voulais pas aller à l’hôpital, confie celle qui a dû annuler sa tournée Revival après 55 représentations. Je croyais que ma vie était finie et que je serais prise comme cela pour toujours.» «Cela ne me rend pas faible ou moins moi, confie-t-elle plus tard. Cela me rend humain.»

Elle entend des voix : «j’aimerais que tu puisses ressentir ce que c’est que d’être dans ma tête»

«Mes pensées prenaient souvent le contrôle de mon esprit», explique la chanteuse qui se confie à son assistante et meilleure amie tout au long du documentaire. Cette dernière raconte avec émotion des moments difficiles vécus par Selena. «Elle entendait des voix de plus en plus fort. À un certain moment, elle disait : je ne veux plus être vivante, je ne veux plus vivre. Ses yeux étaient noirs et vides.»

Capture d'écran, Apple TV +

Des regrets : «je m’en veux pour la manière dont j’ai traité mes proches et ma famille, surtout ma mère et mon beau-père»

La mère de Selena avoue, les larmes aux yeux, avoir appris que sa fille avait été admise dans un hôpital psychiatrique pour dépression nerveuse par un téléphone d’un journaliste du site à potins TMZ. Car Selena, pendant un moment, avait coupé les ponts avec sa famille. «J’avais peur qu’elle meure, raconte sa mère. C’est un miracle qu’elle en soit sortie. Mais il y a toujours la peur que cela arrive encore.»

Capture d'écran, Apple TV +

Santé et lupus : «ma greffe du rein m’a sauvé la vie»

Atteinte du lupus - une maladie auto-immune chronique à rechutes dont les symptômes vont de la fatigue à des douleurs articulaires en passant même par la destruction d’organes vitaux, comme ce fut son cas -, l’artiste confie que sa greffe de rein en 2017 (un don de sa bonne amie Francia Raisa) lui a sauvé la vie. Son lupus est toutefois revenu pendant la pandémie.

Esprit de famille : «je veux une famille, je veux être une maman, je veux une vie normale et être heureuse comme tout le monde.»

Selena Gomez avait 7 ans quand elle a commencé à travailler et n’a jamais arrêté depuis. Si elle adore son travail, elle confie aussi avoir parfois envie d’une vie normale, ce qui inclue avoir une famille et des enfants. Il n’est toutefois jamais question de sa vie amoureuse dans le documentaire.

Une voix pour les autres : «mon rêve ultime est d’être capable de sauver la vie de gens»

Que ce soit à travers ses chansons, sa musique ou en partageant les problèmes et les tribulations qu’elle a dû traverser, la vedette veut être «une voix pour les autres, ceux qui ne savent pas ce qui se passe avec eux-mêmes et leurs émotions». La chanteuse a créé, en 2020, le fond Race Impact et a amassé 100 millions de dollars afin d’offrir des ressources gratuites en santé mentale pour les jeunes.

• Le documentaire de Selena Gomez My Mind and Me est offert sur Apple TV+