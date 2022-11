Campagne de financement sans précédent: Lauberivière fait face à une augmentation des besoins

L’objectif de la campagne de financement de Lauberivière témoigne des besoins grandissants du refuge pour les personnes sans-abri, à Québec. Jamais la barre n’a été placée aussi haute avec un objectif de 1,2 M$.

Ne faisant pas exception face à l’inflation, l’organisme doit composer avec une augmentation des coûts d’exploitation.

Bien que les chiffres de 2022 seront connus plus tard en janvier, ce sont près de 42 000 couchers qui ont été enregistrés en 2021, par rapport à 24 000 en 2017, et chaque année, la courbe monte.

«L’inflation, le coût de la vie, on sent l’anxiété globale parmi la population. C’est dur pour tout le monde. Quand les gens veulent aller chercher de l’aide, par exemple, pour voir un psychologue, parfois ils attendent deux ans dans le réseau de la santé. Leur santé mentale a le temps de se désagréger. Malheureusement, il y a des nouveaux visages qui arrivent ici», affirme Éric Boulay, directeur général.

«Quand tout coûte plus cher, les gens ont plus de pression et ils deviennent plus à risque de développer de l’anxiété, une dépression, et nous on récolte ça. (...) Le panier d’épicerie avait commencé à monter pas mal il y a deux ans et là, c’est encore pire.»

Des impacts directs

Pour Lauberivière, l’inflation se mesure aussi par une augmentation des dépenses.

«Les dons de nourriture baissent parce que les gens ont peut-être moins le moyen de donner. Le coût d’achat de nos denrées augmente. Il faut mettre plus de sous là-dedans aussi. Autant pour la structure que les gens qu’on aide, cela a un impact direct», a poursuivi M. Boulay.

En fait, depuis trois ans, il en coûte deux fois plus cher pour Lauberivière d’acheter des denrées. Au rythme actuel, le refuge aura déboursé près de 100 000$ en achat de nourriture en 2022, alors qu’il y a trois ans, c’était plutôt de l’ordre de 50 000$. Ces achats visent à combler le manque à gagner provenant de dons de nourriture.

«On reçoit par année l’équivalent d’un demi-million de dollars de denrées alimentaires, alors qu’avant, c’était autour de 700 000$», a-t-il dit.

Environ 400 personnes par jour ont recours aux différents services du refuge qui compte 101 lits d’hébergement.

«On peut refuser en moyenne jusqu’à 15 personnes par jour faute de place. Mon souhait serait éventuellement de développer d’autres lits. J’ai une capacité de 131 lits et j’en opère 101 présentement.»

Avant de développer de nouvelles places, M. Boulay estime qu’il est essentiel de consolider «la base». C’est pourquoi la Fondation de Lauberivière a lancé, mardi, sa plus importante campagne de financement dont l’objectif a été fixé à 1,2 M$.

«C’est le plus gros objectif qu’on ait jamais eu. C’est ce que ça nous prend. Tout coûte plus cher. La fin de semaine, le soir, j’ai de la misère à avoir le personnel qu’il faut. La pénurie de main-d’œuvre joue pour beaucoup. On a besoin de tous ces sous-là pour être capable d’opérer», a affirmé M. Boulay.