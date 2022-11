Des contrôleurs routiers réagissent à l'altercation qui a impliqué l'un des leurs

Des contrôleurs routiers ont réagi lundi à propos d’une altercation survenue à Sherbrooke, en Estrie, la semaine dernière, impliquant le conducteur d’un véhicule et un signaleur.

Pour les contrôleurs routiers, les événements comme ceux-ci sont nombreux. Le contrôleur routier en place lundi matin a raconté à TVA Nouvelles qu'un chauffeur d'autobus avait déjà foncé sur lui avec son véhicule, mais que la pelle mécanique du chantier avait permis de le protéger. Ce dernier a dû porter plainte pour tentative de meurtre.

L'association des travailleurs routiers s’est indignée de la manière dont ils sont traités. «Je trouve ça effrayant. Ça prend quelqu'un qui a un manque de jugement pour s'attaquer à un signaleur en pleine rue pendant qu'il travaille», a expliqué Jean-François Dionne, président de l'Association des signaleurs routiers du Québec.

Vendredi dernier, une camionnette avait ignoré les consignes d’un signaleur routier et son conducteur et le contrôleur avaient ensuite eu une altercation à l'intersection de la rue King Est et Allard, à Sherbrooke.

Suite à l'incident, les collègues du contrôleur s’étaient précipités à leur tour pour intervenir et les policiers avaient été appelés sur place.

La version des deux hommes semblait différer, mais la vidéo de surveillance a permis à la police de remettre des billets d'infractions.

«Nos policiers ont donné des constats d'infraction aux deux parties. L'automobiliste va recevoir un constat d'infraction pour avoir commis des gestes à rendre dangereux une action sur la route. Et le signaleur recevra un constat d'infraction au règlement municipal pour avoir causé du tumulte en utilisant la violence», a expliqué Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS).Aucun des deux hommes impliqués n'a voulu porter plainte.