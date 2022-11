Espionnage: la pointe de l'iceberg chinois

Plus les années passent, plus les soupçons et mises en garde font les manchettes.

Ce qui devait arriver arriva. La GRC a finalement arrêté un présumé espion chinois.

Ce qui est surprenant, ce n’est pas l’arrestation d’un employé d’Hydro-Québec pour espionnage industriel au profit de la Chine. C’est que ce soit la première fois que de telles accusations sont portées au pays.

Pour s’être fait pincer, Yuesheng Wang devient le visage d’une menace que le Canada a trop longtemps minimisée.

Précédents

La liste des signes avant-coureurs est à l’image de notre naïveté collective.

Il y a eu les deux scientifiques du laboratoire national de recherche de Winnipeg mystérieusement congédiés.

Puis les élections de 2019 et 2021 au cours desquelles la Chine a mené de vastes campagnes d’ingérence.

Financement occulte de candidats proches du Parti communiste chinois, infiltration de bureaux de députés, intimidation de membres de la diaspora, le récit qu’en a fait Global News la semaine dernière est à glacer le sang.

Comment soudainement se montrer surpris que le Centre de recherche d’Hydro-Québec ait été ciblé en pleine course mondiale pour les technologies vertes ?

Procrastination

On comprend aujourd’hui que l’espionnage n’est plus que politique, il est économique. Voler des technologies d’avenir est devenu aussi important que de faire taire les critiques du régime.

C’est pour cette raison d’ailleurs que le Canada a commencé à sévir contre les intérêts financiers chinois dans l’industrie minière, afin de protéger nos minéraux critiques. Un premier pas, qui devra être accompagné d’une stratégie beaucoup plus large.

Liste des agents étrangers, mise à jour de la loi sur les services de renseignements, c’est l’arsenal canadien qu’il faut faire entrer dans le 21e siècle.

Le gouvernement n’a plus le prétexte de la détention de Michael Spavor et Michael Kovrig pour reporter ce débat national.