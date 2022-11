Eugene Lewis, l’unique étoile des Alouettes

Le receveur de passes Eugene Lewis est l’unique représentant des Alouettes de Montréal sur l’équipe d’étoiles de la Ligue canadienne de football (LCF).

Mardi, le circuit canadien a dévoilé l’identité des 27 joueurs qui composent la formation des joueurs les plus performants pendant la saison régulière 2022.

Lewis vient de connaître sa meilleure campagne en carrière dans la LCF. En 17 rencontres, il a attrapé 144 passes pour 1303 verges de gains et 10 touchés.

Ce sont les Stampeders de Calgary qui ont le plus de représentants sur l’équipe d’étoiles avec huit joueurs.

On retrouve également six athlètes originaires du Canada, soit le receveur de passes Kurleigh Gittens fils (Argonauts de Toronto), le centre Sean McEwen (Stampeders), les gardes Brandon Revenberg (Tiger-Cats de Hamilton) et Patrick Neufeld (Blue Bombers de Winnipeg), ainsi que le secondeur Cameron Judge (Stampeders) et le botteur de dégagement Rene Paredes (Stampeders).