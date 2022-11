Examen des infirmières: une injustice, vraiment?

Je vous parlais récemment des étudiants qui échouaient au test de français exigé pour devenir enseignants.

Ils blâmaient l’examen : trop ceci, trop cela. Aucune mise en cause d’eux-mêmes.

Leurs jérémiades instrumentalisaient même la pénurie d’enseignants : prenez-nous malgré l’échec, ou faites un examen plus facile, puisqu’on manque de monde.

Injuste ?

Maintenant, ce sont les aspirantes infirmières qui nous font le coup.

Quarante-neuf pour cent d’entre elles viennent d’échouer à l’examen de leur ordre professionnel.

C’est encore la faute de l’examen.

Certaines veulent un autre contenu, d’autres exigent que la note de passage soit abaissée de 55 % à 50 %.

L’Ordre répond que l’examen n’est pas différent de celui des années passées, et qu’elles pourront se reprendre en mars.

Comment expliquer la hausse du nombre d’échecs par rapport aux années précédentes ?

L’Ordre l’explique par la pandémie, ce qui est très vraisemblable.

Je me permets quelques observations.

Faut-il abaisser les exigences pour tous ceux et celles dont les études furent perturbées par la pandémie ?

Des tas d’étudiants dans des tas de programmes ont été affectés par la pandémie, depuis le primaire jusqu’au doctorat.

On commence où et on finit où ?

Dans certains programmes de doctorat ultra-contingentés, on a carrément fermé les admissions tant que la situation ne serait pas un peu stabilisée, et c’est sans compter les quotas raciaux.

« J’ai étudié environ 40 heures par semaine tout l’été », dit une étudiante déçue.

Peut-être, mais la réussite doit récompenser la maîtrise démontrée des notions, pas les heures consacrées.

Je dis toujours à mes étudiants : je juge uniquement les résultats, seule base objective dont je dispose, pas les efforts ou les intentions.

Je dis cela pour contrer les « monsieur-j’ai-travaillé-tellement-fort » et les « monsieur-ce-que-j’essayais-de-dire-c’est-que... ».

« C’est injuste et ce n’est pas normal qu’une personne sur deux coule », dit une autre étudiante déçue.

Injuste ? Il y a des tas d’épreuves de sélection avec des taux d’échec très supérieurs.

Une autre étudiante met en cause les questions à choix de réponses.

Un grand classique. Quand on rate ce type de questions, on voudrait des questions à développement, et quand on rate des questions à développement, on dit qu’on préférerait des choix de réponses.

Déprimant

Le seul aspect de leurs complaintes qui trouve grâce à mes yeux est que lorsque le seuil est fixé à 55 %, vous ne devez JAMAIS faire en sorte qu’un candidat obtienne 54 % et échoue par un seul point.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’on peut discuter jusqu’à la nuit des temps de la formulation de telle ou telle question, ou de tel ou tel critère de correction.

À un seul petit point du but, on peut comprendre le dépit.

Ma frustration d’enseignant réside dans ce nouveau réflexe de toujours blâmer le système et de toujours se dépeindre en victime.

Mais c’est désormais la recette gagnante. Alors elles jouent le jeu. Déprimant.

Toute notre société pleure désormais devant le mur des Lamentations.