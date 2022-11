«Gang de rue» est une expression raciste!

Je ne sais pas si vous le saviez, mais on ne devrait plus utiliser l’expression « gangs de rue » quand on parle des... gangs de rue.

Trop discriminatoire.

Il faudrait dire : « Gangs criminalisés ».

J’ai lu ça dans le Prions en Église du mouvement woke (c’est-à-dire Le Devoir), hier.

DES BANDITS OUVERTS !

Selon le sociologue québécois Frédéric Boisrond, l’expression « gangs de rue » a une connotation raciste.

Ça laisse sous-entendre que ce gang est formé de gens qui partagent tous la même identité ethnoculturelle.

Alors que l’expression « gangs criminalisés » est plus ouverte.

Un « gang criminalisé », voyez-vous, n’a pas de couleur. C’est un gang Benetton, ouvert à la diversité !

Pour faire partie de ce club, pas besoin de venir de tel ou tel pays ou d’avoir telle ou telle couleur de peau, non !

Il suffit tout simplement d’être une racaille.

Parlez-moi de bandits tolérants et progressistes, vous !

Ils ont sûrement suivi une formation de sensibilisation offerte par une association antiraciste.

Ah, on n’a plus les criminels qu’on avait !

Au lieu de dire : « Mon voisin de 19 ans s’est fait tuer par un gang de rue », il faut dire : « Mon voisin de 19 ans a été tué par un gang criminalisé ».

Vous voyez ?

Juste à le dire, ça fait moins mal ! Vous ne trouvez pas ?

Moi, si jamais je me fais attaquer par les membres d’un gang, un jour, j’espère qu’ils n’auront pas la même couleur...

Comme ça, je pourrai dire : « Oui, ils étaient violents, brutaux et sauvages, mais au moins, ils n’étaient pas racistes !

« Ce n’était pas un gang de rue – c’était un gang criminalisé ! Grosse différence...

« La seule chose qui a une couleur, c’est mon nez... »

C’EST BEAU, LE PROGRÈS !

Le hic, c’est que tu as beau changer d’expression, ça ne règle pas le problème...

Il y a toujours des gangs de voyous dans le grand Montréal.

C’est comme les adultes qui mesurent trois pieds. On a beau avoir remplacé le mot « nain » par l’expression « personne de petite taille », ça n’a strictement rien changé, ils ne sont pas plus grands qu’avant...

Donc, si je comprends bien, il n’y a plus de mafia italienne ? Plus de triades chinoises ? Plus de yakuzas japonais ? Plus de mafia russe ?

Toutes ces associations sont disparues ? Elles sont toutes devenues multiculturelles ?

Wow !

On a beau dire ce qu’on veut, c’est quand même beau, le progrès !

Tiens, je vais dire ça au p’tit monsieur qui dort dehors à côté des bureaux de QUB...

« Vous n’êtes plus un quêteux ! Vous êtes un individu sans domicile fixe ! C’est cool, hein ? »

ÇA COMPTE OU PAS ?

Vous avez remarqué, j’ai dit de Frédéric Boisrond qu’il était « un sociologue québécois ».

Dans Le Devoir, on dit que c’est un « sociologue québécois d’origine haïtienne ».

Tiens, c’est drôle. Et moi qui pensais que l’origine et la race d’une personne n’étaient pas importantes...