La saison de ski est lancée: le Sommet Saint-Sauveur annonce son ouverture dès demain

Avec la bordée de neige attendue mercredi dans plusieurs régions du Québec, la station de ski de Saint-Sauveur annonce dès demain, le 16 novembre, l’ouverture de ses pistes de ski.

Or, pour d’autres montagnes autour de Montréal ou de la Capitale-Nationale, les opérations d’enneigement sont bien enclenchées, la saison devant débuter dans les deux prochaines semaines.

Voici les annonces que ces centres de ski ont fait sur leurs réseaux sociaux aujourd’hui.

Descendez les pistes du Sommet Saint-Sauveur demain

Le Sommet Saint-Sauveur ouvre le mercredi 16 novembre leur station aux fervents skieurs et planchistes de 12h à 19h. Lisez tous les détails dans la publication mise sur Facebook et Instagram.

Station touristique Stoneham: ouverture prévue le 25 novembre en soirée

Leurs équipes chargées de l'enneigement ont débuté leur travail sur la montagne située à une trentaine de minutes de Québec hier, selon leurs réseaux sociaux. Regardez les photos accompagnant l'annonce.

Station Mont-Tremblant: ouverture prévue le 24 novembre à 8h

Il y a 6 jours, les canons à neige se sont mis en marche à Tremblant. Le centre de ski a partagé un événement sur ses réseaux sociaux pour l'ouverture officielle de ses pistes le 24 novembre dans les Laurentides.

Ski Mont-Saint-Anne: ouverture approximative prévue le 26 novembre

Selon leurs photos, les pistes de la station du Mont-Sainte-Anne sont officiellement blanches et l'enneigement se poursuit. C'est de bonne augure pour une ouverture de la montagne le 26 novembre.

Processus d'enneigement entrepris dans plusieurs sommets au Québec, sans date d'ouverture

Le neige est arrivée aux stations de ski plus connues de Owl's Head, du Mont-Orford, au Massif de Chalevoix et au Mont Saint-Bruno, mais elles tardent à annoncer le début de leur saison et la mise en service des remontes-pentes. À suivre!