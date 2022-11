Le français s.v.p., c’est quoi?

Je sens le besoin pressant de signaler que de nos jours, il n’y a pas seulement que l’anglais qui empiète sur la langue française, il y a malheureusement le joual qui revient de plus en plus en force grâce à la radio et à la télévision. Si vous prenez le temps de vous brancher quelques heures par jour, vous allez vite constater que le laisser-aller est flagrant.

Je trouve franchement déplorable d’entendre les « moé » les « toé », les « chus », les « ben », et quoi encore... Comment inculquer ensuite à nos enfants l’importance d’avoir un bon langage quand ces derniers entendent de tels propos sur les ondes ? À mon avis, les diffuseurs sont responsables de ce manque de rigueur, alors que nous les citoyens préoccupés par la qualité de la langue, nous serons obligés de monter aux barricades pour redonner à notre langue une certaine qualité. Et si les gens ne savent pas bien parler, comment voulez-vous qu’ils écrivent correctement ensuite ?

Suis-je la seule au Québec à avoir cette réaction face à la dégradation de notre langue ? Les Québécois aiment bien se plaindre pour tout et pour rien, mais lorsqu’il est temps d’agir, ils restent dans leur coin et attendent que la souris sorte de sa cachette pour sortir leur chat.

Il est grandement temps d’agir, si on ne veut plus entendre quelque jeune journaliste d’une de nos chaînes nous dire « Moé j’ai été au centre-ville et chu tombé en bas de ma chaise tellement y’avait ben du monde ». Ou un autre parlant à son ou sa collègue pour lui demander « Pis toé, as-tu aimé le show ? » Que dire de plus, sinon que c’est bien triste !

Une grand-mère

Je comprends votre préoccupation et je la partage en grande partie. Cependant je signale que la bataille pour prioriser la qualité de notre si belle langue française ne date pas d’hier. Souvenez-vous des années 1970 quand le joual est devenu la norme même dans certaines de nos écoles de théâtre où on ridiculisait « le bon parler » sous prétexte qu’il était d’un autre âge et ne correspondait plus à la langue du peuple.

La tendance à vouloir racoler en se relâchant sur le choix des mots utilisés, sur l’articulation et la prononciation de leur discours, et sur l’intégration de termes anglais plus simples à émettre que son équivalent en français, est une tendance lourde dans nos médias, et dont les directions de chaînes devraient voir à en éliminer l’habitude chez leur personnel en ondes. Mais le veulent-elles vraiment ? Là est toute la question.