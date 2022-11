Le PLQ n’est pas sorti de l’auberge

La «famille» libérale se déchire pour des peccadilles. Au Parti libéral du Québec, dont la discipline de fer a toujours fait l’envie des autres partis, c’est du jamais-vu. À 5% d’appuis chez les francophones, le PLQ n’a pourtant pas le luxe d’aggraver son cas.

Il s’agit en fait d’une bête histoire. Celle d’une gestion pitoyablement ratée de quelques ego froissés.

1 er chapitre: la députée Marie-Claude Nichols est expulsée du caucus par sa cheffe Dominique Anglade, qui a démissionné depuis. M me Nichols tenait mordicus au poste de troisième vice-présidente de l’Assemblée nationale, mais M me Anglade préférait son collègue Frantz Benjamin.

2 e chapitre: en quête d'une solution, Marc Tanguay, nouveau chef intérimaire, offre à chacun le même poste pour la moitié du mandat.

3 e chapitre: Frantz Benjamin, insulté, lance qu'il pourrait quitter le PLQ.

4 e chapitre: en entrevue mardi au 98,5 FM, M me Nichols se dit outrée par l'échec de l'entente qu'elle avait avec M. Tanguay et promet qu'elle attendra le «prochain chef» avant de retourner au bercail libéral.

5 e chapitre: en point de presse, Marc Tanguay, tendu comme une corde de violon, répète comme un automate que la porte est ouverte pour M me Nichols.

Chevreuil aveuglé

Chevreuil aveuglé

Entouré de députés auxquels l’attaché de presse interdit même de répondre aux journalistes, le leadership tout frais de Marc Tanguay en prend déjà pour son rhume. Le pauvre homme avait le regard perdu d’un chevreuil aveuglé par les phares du camion qui fonce tout droit sur lui.

Or, ce mauvais vaudeville est avant tout le symptôme criant du chaos qui, depuis sa pire défaite en 155 ans d’existence, gruge le PLQ de l’intérieur. Les libéraux ne sont vraiment pas sortis de l’auberge.

Au lieu de se préparer à affronter la CAQ comme opposition officielle avec son caucus restant d’une vingtaine d’élus, le PLQ se comporte comme une famille dysfonctionnelle prête à se chicaner en plein salon funéraire sur qui servira le café aux obsèques.

Du temps où il formait l'un des deux principaux partis au Québec, on disait souvent du Parti Québécois qu’il était trop «chicanier». Or, au PQ, ses élus et ses militants se «chicanaient» tout au moins pour des idées.

Effrayer les prochains

Les péquistes se colletaient à propos de la tenue ou non d’un référendum, de la promotion ou non de la souveraineté, du renforcement ou non de la loi 101, etc.

En 2022, les libéraux se crêpent le chignon à propos d’un poste insignifiant à l’Assemblée nationale. À deux semaines de l’ouverture de la session parlementaire, difficile de faire plus masochiste.

Comme pour tout dans la vie, même cette commotion risible finira un jour par passer. Le portrait qui s’en dégage d’un parti désorganisé, déboussolé et terriblement affaibli n’en est pas moins réel.

Pour un parti aux prises avec de longues années de reconstruction, cela n’a rien de rassurant.

S’il ne trouve pas le moyen de se ressaisir, le caucus libéral, dont son chef intérimaire, risque aussi d’effrayer de possibles futurs candidats à la chefferie.

Comme cette course n’aura probablement pas lieu avant 2023 ou 2024, les libéraux feraient mieux d’attirer un prochain chef avec un parti capable au minimum de laver son linge sale un peu plus discrètement...