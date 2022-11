Le rappeur français controversé Freeze Corleone ne jouera pas à l’Olympia

Après des jours de controverse, la décision est tombée. L’Olympia a décidé d’annuler le concert du rappeur français Freeze Corleone, prévu le 4 décembre, après une controverse pour des paroles jugées antisémites.

La semaine dernière, la nouvelle du passage prochainement à Montréal du rappeur français, Issa Lorenzo Diakhaté de son vrai nom, a commencé à défrayer les manchettes. L’organisation juive B’nai Brith demandait publiquement à l’Olympia d’annuler le concert, car Corleone fait l’apologie du nazisme dans ses chansons, en plus de nier l’Holocauste.

Lundi, le propriétaire de l’Olympia, Patrick Levy, a confirmé au Journal que le concert serait annulé, ce qui a été annoncé le lendemain. « On l’a retiré de notre site internet depuis vendredi. Les gens ne pouvaient donc plus acheter de billets. Contractuellement, on est en train de vérifier comment se libérer avec le promoteur »

Le propriétaire s’est retrouvé lui-même mêlé à la controverse car il est d’origine juive. « Les gens ne comprenaient pas pourquoi on avait programmé cet artiste alors que je suis juif, dit M. Levy. Mais c’est un artiste qui a été programmé par mon département de booking. Jamais je n’aurais programmé ça. Je ne connais pas les paroles de tous les chanteurs. C’est impossible. »

C’est avec son album LMF [la menace fantôme], paru en 2020, que Freeze Corleone s’est attiré les foudres de plusieurs organisations juives. Dans ses paroles, le rappeur faisait plusieurs références juives ou nazies. Peu de temps après, le rappeur voyait la majorité des dates de sa tournée être annulées, en plus de perdre une collaboration avec Universal Music.