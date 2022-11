L’engagement environnemental

Photo courtoisie

La Fondation Monique-Fitz-Back connaît un gros automne avec sa campagne « Jeune source d’énergie », son coquetel bénéfice annuel et son encan virtuel. Le coquetel, sous la présidence d’honneur de Garry Lavoie, président du CA de la Caisse d’économie solidaire Desjardins, a permis d’amasser 15 000$ qui permettront de soutenir des initiatives en lien avec l’éducation environnementale et sociale. La Fondation en a profité pour lancer son encan virtuel (une centaine de lots) qui se déroule jusqu’au 20 novembre. La Fondation Jean-Luc Gravel et Brigitte Breton, présente à la soirée, s’est engagé a doubler les dons des individus faits d’ici le 15 décembre jusqu’à concurrence d’un total de 25 000$. Plus de détails au https://fondationmf.ca/. Sur la photo, de gauche à droite : Benoît Mercille, directeur général de la Fondation Monique-Fitz-Back ; Garry Lavoie, président d’honneur et Mamy Diouma Sow, coanimatrice et jeune ministre de l’environnement Sors de ta bulle.

Prix du Québec

Bravo à Yves De Koninck (photo de gauche), professeur en psychiatrie et en neurosciences de la Faculté de médecine et à Gérard Duhaime (photo), professeur de la Faculté des sciences sociales, qui sont tous les deux lauréats d’un Prix du Québec. Yves De Koninck est le récipiendaire du prix Wilder-Penfield qui met en lumière la carrière remarquable d’un chercheur dans les domaines des sciences médicales, des sciences naturelles et des sciences technologiques et de l’ingénierie. Gérard Duhaime est, quant à lui, le lauréat du prix Léon-Gérin qui salue sa carrière remarquable, ainsi que sa contribution exceptionnelle à la recherche sur les inégalités économiques et sociales dans les régions arctiques de la planète, qui a permis au Québec de rayonner à l’échelle internationale. Décernés par le gouvernement du Québec, les Prix du Québec représentent la plus haute distinction provinciale dans les domaines de la culture et de la science.

Chaire de recherche à l’UQAR

L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) aura une chaire de recherche en intelligence artificielle pour des chaînes d’approvisionnements numériques, résilientes, agiles et durables pour améliorer le pilotage des chaînes d’approvisionnement. La professseure Loubna Benabbou sera titulaire de cette chaire qui aura pour objectif de favoriser la recherche collaborative et le partenariat dans le développement d’approches innovantes qui pourront être transférées et appliquées par des entreprises manufacturières de la région de Chaudière-Appalaches et du Québec. Une équipe d’une quinzaine de personnes composée d’étudiantes et d’étudiants de cycles supérieurs, de stagiaires postdoctoraux ainsi que de professionnelles et de professionnels de recherche y travailleront. La Ville de Lévis octroie un financement de 250 000 $ sur cinq ans pour la réalisation des travaux de la chaire. Sur la photo, dans l’ordre habituel : François Deschênes, recteur de l’UQAR ; la professeure Loubna Benabbou et Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

En souvenir

Le 15 novembre 1976. Le Parti québécois de René Lévesque se faufile en tête au scrutin général avec 71 de ses candidats avec 55% des voix, contre 28 députés aux Libéraux. Robert Bourassa lui-même est défait dans son comté. L'Union nationale fait élire 11 de ses candidats.

Anniversaires

Jérôme Landry (photo), coanimateur de l’émission « Trudeau Landry » au FM 93, 46 ans...Laura Smet, actrice française, fille de Johnny Hallyday, 39 ans...Petula Clark, chanteuse compositrice et actrice britannique, 90 ans...Guy Pépin, président et fondateur de Constructions Guy Pépin Inc., 88 ans.

Disparus

Le 15 novembre 2019 : Gatien Moisan (photo), 80 ans, artiste-peintre québécois né à Saint-Raymond-de-Portneuf... 2018 : Roy Clark, 85 ans, chanteur de musique country et acteur américain... 2017 : Lil Peep, 21 ans, rappeur et chanteur américain... 2016 : Bob Walsh, 69 ans, bluesman qui a trimbalé sa guitare dans les bars et les festivals pendant plus de 40 ans... 2015 : P. F. Sloan, 70 ans, auteur-compositeur-interprète américain... 2014 : Lucien Clergue, 80 ans, photographe français... 2013. Mike McCormack, 83 ans, joueur et entraineur de la NFL... 2013 : Gláfkos Klirídis, 94 ans, ancien président de la République de Chypre... 2011 : Sam Carey, 26 ans, un centre des Kebs de Québec de la Ligue nationale de basketball du Canada... 2009 : Dennis Cole, 69 ans, acteur américain... 2009 : Le comte Pierre Harmel, 98 ans, ancien premier ministre et ministre des affaires étrangères de Belgique... 1976 : Jean Gabin, 72 ans, acteur français d’avant-guerre... 1958 : Tyrone Power, 44 ans, acteur américain.