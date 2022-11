Nicolas Racine à la tête du FEQ

L’homme d’affaires Nicolas Racine, qui œuvre dans l’industrie touristique depuis deux décennies, a été nommé président-directeur général de BLEUFEU et du Festival d’été de Québec. Il entrera en fonction en décembre.

Nicolas Racine succède à Anne Hudon, qui a quitté ses fonctions l’été dernier.

Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université du Québec à Montréal, l’homme d’affaires a été, durant 16 ans, vice-président et directeur général chez Voyages Laurier Du Vallon. Il a été de plus directeur général du Groupe Le Massif.

Il cumule 25 ans d’expérience dans le secteur bancaire et dans le milieu touristique.

De surcroît, Nicolas Racine s’est impliqué bénévolement auprès de la Jeune chambre de commerce de Québec, du Club de ski alpin du Rouge et Or de l’Université Laval, du Musée de la civilisation et de la Société canadienne du cancer.

Moteur économique

BLEUFEU est l’organisation derrière le FEQ, Toboggan, St-Roch XP et l’Impérial Bell. M. Racine rejoindra l’équipe du Festival à compter du mois de décembre.

« Le Festival d’été de Québec est un événement phare avec une riche histoire, mais c’est aussi un puissant moteur économique pour notre région. J’aurai le privilège de diriger une équipe chevronnée, qui livre année après année des événements et des expériences qui font rayonner la région de Québec. Ensemble, nous continuerons de faire évoluer les nombreux projets de BLEUFEU », a-t-il indiqué, mardi, dans un communiqué de presse publié par l’organisation.