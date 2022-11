Ottawa ne sait pas s'il réduit l'itinérance comme il l'a promis

OTTAWA | Le gouvernement fédéral n’a aucune idée s’il se rapproche de sa promesse de réduire l’itinérance de 50% d’ici 2028 malgré des milliards investis, reproche la vérificatrice générale.

«La Stratégie nationale sur le logement est en place depuis 5 ans, aucune organisation fédérale n’a assumé la responsabilité d’atteindre la cible canadienne visant à prévenir et à réduire l’itinérance chronique de moitié d’ici 2028», indique Karen Hogan dans un rapport déposé au Parlement mardi.

Cette stratégie a été lancée en 2017 avec une promesse d’investir 78,5 milliards sur 10 ans pour construire et entretenir des logements sociaux.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement et Infrastructure Canada sont les principaux maîtres d’œuvre de cette stratégie.

Or, ces deux entités ne savent pas si l’itinérance est en hausse ou en baisse au pays, pas plus qu’ils ne savent si les milliards investis bénéficient réellement à ceux qui en ont besoin.

«La Société canadienne d’hypothèques et de logement, en tant que responsable de la Stratégie nationale sur le logement, a dépensé environ 4,5 milliards de dollars et s’est engagée à en dépenser environ 9 milliards, mais ignorait l’identité des bénéficiaires de ses initiatives», se désole Mme Hogan.

Le fédéral a injecté 1,4 milliard dans un programme, Vers un chez-soi, afin de prévenir l’itinérance, mais il ne sait pas si cela «avait entraîné une augmentation ou une diminution de l’itinérance chronique», détaille Mme Hogan.

Carences en Arctique

La vérificatrice générale s’est aussi penchée sur les carences du gouvernement fédéral à surveiller nos territoires arctiques.

Les changements climatiques ouvrent de nouvelles voient navigables dans le Nord, ce qui augmente l’intérêt pour la région à des fins stratégiques, militaires, et du développement des ressources.

Or, le Canada est très mal outillé pour assurer sa souveraineté dans l’Arctique, une région de plus en plus convoitée par des pays concurrents et alliés.

«Le renouvellement des navires, des aéronefs, des satellites et des infrastructures qui permettent de surveiller le trafic maritime et de répondre aux incidents de sûreté et de sécurité a pris du retard au point que certains cesseront probablement leurs activités avant d’être remplacés», note Mme Hogan.