Pas question de prendre les Eagles à la légère

RIMOUSKI | Parole de l’entraîneur-chef Serge Beausoleil, il n’est pas question pour l’Océanic de prendre les Eagles du Cap-Breton à la légère même si la formation des Maritimes se pointe à Rimouski un mercredi soir entre deux gros défis contre des puissances de la LHJMQ, le Phoenix de Sherbrooke et les Remparts de Québec qui seront les visiteurs vendredi.

«Ils s’amènent ici sur une séquence de six victoires consécutives. C’est une équipe qu’on connaît peu, mais on va les étudier et on va partager ça avec les joueurs. Ils jouent du très bon hockey en ce moment. Nous ne sommes pas en position pour prendre quiconque à la légère. On ne peut pas s’assoir sur nos lauriers d’aucune façon. Nous aurons du pain sur la planche», a commenté le pilote de la formation rimouskoise.

Besoin d’un message clair

À un mois du début de la période des transactions, Serge Beausoleil, qui agit aussi comme directeur gérant mentionne avoir besoin d’un message clair des gars qui veulent aller dans le bon sens. «Il faut mettre de l’effort. On focalise une semaine à la fois. On joue beaucoup de matchs, des trois en quatre la plupart du temps».

Le coach est revenu sur le dernier match pour dire que le trio de Maël Saint-Denis, Maxim Coursol et Jacob Mathieu avait été très solide. «On prend des décisions avec ce qu’on a sur la patinoire. Ce sont des individus qu’on adore, qui sont le fun à diriger, qui ont de belles valeurs et qui travaillent de la bonne façon. Une fois de temps en temps, ils se posent trop de questions».

Plus de joueurs disponibles

L’Océanic aura plus de joueurs disponibles pour son affrontement contre les Eagles puisque Quinn Kennedy et Spencer Gill sont de retour du Défi mondial des moins de 17 ans. «Ça va être le fun d’avoir des gars en surplus pour prendre des décisions», a lancé Serge Beausoleil qui est toujours privé des services de Xavier Filion, Luke Coughlin et Jude Campbell, tous trois blessés.

Retour de Blais

L’attaquant de 17 ans, Alexandre Blais, sera de retour dans la formation après avoir raté le match de dimanche dernier à Sherbrooke. «Ce n’était pas une punition. Alex, c’est un joueur central dans les fondements de l’équipe. C’est un gars qu’on aime comme la prunelle de nos yeux. Il est utile de bien des façons, mais d’aucune façon on ne peut glisser comme ça sur un repli défensif. Je lui ai dit que je voulais qu’il recharge ses batteries. J’ai eu une super bonne rencontre avec lui. J’ai hâte de le revoir sur la glace et ça ne sera pas plus tard que demain», a commenté Serge Beausoleil.