Peur de la retraite

J’ai toujours tout fait dans la maison, même quand les enfants étaient encore avec nous et que je travaillais à l’extérieur. Mon mari est une nullité dans la chose domestique, et il ne survit qu’en se faisant servir. Je suis sur le point de prendre ma retraite de mon travail de vendeuse dans un magasin de lingerie, mais j’hésite. Les presque deux ans de pandémie où on est restés ensemble à la maison m’ont semblé une éternité, tellement je n’en pouvais plus de le voir errer sans but dans la maison, en n’étant même pas capable de mettre sa vaisselle dans le lave-vaisselle, et encore moins de se préparer un repas. Vivre ça à plein temps jusqu’à la fin de mes jours, je ne m’en sens pas capable. Comment le faire changer ?

J’en ai marre de jouer la bonne à tout faire

Pour qu’il comprenne l’étendue de votre écœurement, il faut le lui dire clairement, pour ensuite le lui répéter sans discontinuer, en plus de cesser de faire les choses à sa place. Et n’espérez pas que le changement se fasse du jour au lendemain chez un monsieur qui se comporte ainsi depuis toujours. C’est avec constance et patience que vous viendrez à bout de ses vieilles habitudes.