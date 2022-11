Plus du double du prix pour des médicaments pour enfants en pharmacie

Avec la pénurie de médicaments pour enfants, les consommateurs doivent s’attendre à payer le double du prix normal pour de l’acétaminophène en pharmacie.

Le prix pour 100 ml du précieux liquide varie, mais il est en moyenne de 19 $, a constaté le Journal, mardi.

C’est le chiffre auquel on arrive après une tournée de plus de 15 pharmacies, à Montréal et ailleurs au Québec.

La bouteille de 100 ml de Tylenol ou d’Advil liquide pour enfants – ou de leurs équivalents de marques privées – se détaillait environ 9 $ avant sa disparition des tablettes des pharmacies.

«Ça ne me paraît pas déraisonnable, compte tenu du temps de préparation. Mais c’est sûr que ça revient plus cher que des bouteilles commerciales», indique le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoit Morin.

Deux scénarios possibles

Ce produit équivalent, mais plus cher, est préparé sur place ou dans une autre pharmacie et est disponible derrière le comptoir.

Certains pharmaciens acceptent de le prescrire, ce qui permet de faire une demande de remboursement à la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ).

«C’est au choix du pharmacien, selon la discussion qu’il a eu avec le patient, s’il en a eu une», explique M. Morin.

Comme il s’agit d’un médicament en vente libre, il n’est pas obligatoire de l’inscrire au dossier du patient.

Outil de dépannage

Face au manque de produits, certains pharmaciens proposent une solution alternative : écraser un comprimé de Tylenol ou d’Advil pour adulte et le mélanger dans de la compote de pommes.

C’est le cas de Kevin Girard, à Chicoutimi, et de Joanie Gourde-Bellerose, à Rouyn-Noranda.

«J’étais très mal à l’aise de dire à mes patients que je n’avais pas de solutions. On a un tableau avec les poids, la dose, etc.», indique M. Girard.

Mme Gourde-Bellerose a aussi créé un tableau pour créer des doses sécuritaires pour les enfants.

Face à la pénurie de Tylenol/Advil liquide, voici un outil de dépannage.



Face à la pénurie de Tylenol/Advil liquide, voici un outil de dépannage.

Écraser le comprimé pour adulte et le mélanger avec un aliment afin de masquer le goût

En cas de doute, il vaut mieux consulter un pharmacien.

Bientôt finie, la pénurie?

Le manque de médicaments pour enfants n’est pas étranger à l’achalandage très élevée urgences d’hôpitaux pédiatriques du Québec, a indiqué lundi le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos.

La flambée actuelle d’infections respiratoires chez les enfants du Québec ajoute aussi à la situation, alors qu’à Montréal, par exemple, l’Hôpital de Montréal pour enfants et le CHU Sainte-Justine affichaient lundi un taux d’occupation des civières d’environ 200 %.

Mais la pénurie de médicaments, qui a commencé cet été, pourrait bien être en voie de se résorber, insiste le ministre.

Les tablettes des pharmacies seront bientôt regarnies, dit-il, à la suite d’une garantie d’approvisionnement de médicaments contenant de l’acétaminophène pour enfants obtenue par Santé Canada.