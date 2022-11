Publicité: la Ville de Québec vante le succès de la campagne Tom Tramway

La Ville de Québec n'a pas l'intention de ralentir ses efforts de communication pour le tramway et vante le succès de la campagne controversée sur le personnage fictif d'animateur radio Tom Tramway, qui a fait mouche.

Le personnage de dessins animés Tom Tramway a fait son apparition dans les réseaux sociaux et sur les ondes radiophoniques il y a quelques semaines.

Critiquée par certains, dont le chef de l'opposition, Claude Villeneuve, la campagne a porté fruit, argue la Ville de Québec, dans un communiqué paru mardi matin.

Plus de pages consultées

Elle «a permis jusqu’à maintenant de doubler (+105 %) le nombre de pages consultées sur le site Web du projet (www.tramwaydequebec.info) par rapport au mois précédent.

Le rayonnement de la campagne a également eu pour effet d’augmenter considérablement (+168 %) le nombre de visiteurs du site Web, permettant ainsi à de nombreux citoyens de parcourir une source d’information riche et fiable».

C'est la séquence portant sur la limite du réseau routier à accueillir davantage d'autobus qui a connu le plus de succès.

Appel d'offres

La Ville appuie sur l'accélérateur pour la publicité entourant le projet.

Elle a lancé cette semaine un appel d'offres qui vise la production de nouveaux messages. Il comporte quatre lots: conception et réalisation de campagnes publicitaires, stratégie numérique, production vidéo et animation 2D et 3D.

Les montants payés feront partie du budget total des communications, assure-t-on.

La Ville a déjà dépensé près de 4 millions $ en publicité depuis le début du projet.

La Ville précise qu'il est important de poursuivre les efforts d'information dans le contexte où le projet entre en phase de construction l'an prochain.

La conseillère de Limoilou et cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, est en accord avec ces actions.

Pour elle, tout ce qui permet de mieux faire connaître le projet, «c'est positif».