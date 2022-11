Rapport du coroner sur la mort d'un ainé: une famille «veut de meilleures réponses»

La famille d'un bénéficiaire d'une résidence privée pour aînés de Dolbeau-Mistassini, mort en février dernier, encaisse très mal le rapport, qui qualifie l’évènement «d’accidentel».

Depuis plusieurs années, Bertrand Bernier résidait au Manoir Cinq Saisons, au Lac-Saint-Jean. Dans la nuit du 3 au 4 février dernier, il s'est retrouvé dehors à une température de -32 °C.

Les images de la caméra de surveillance de l’établissement le montrent dans l’entrée peu après 3 h du matin, portant seulement un petit chandail, des caleçons et des bas.

Deux heures plus tard, l’homme a été découvert gelé avec la hanche fracturée dans une ruelle, à une centaine de mètres de la résidence, face à la Brasserie Chez Noël.

La victime est décédée à l’hôpital quelques jours plus tard.

«Je travaillais à cet endroit, donc on pense qu'il a tenté de me rejoindre», a expliqué Mme Bernier.

Dans son rapport, la coroner Monique Tremblay a indiqué que «tout porte à croire que l'événement est attribuable à un geste posé de façon volontaire (...) Il s'agit d'un décès accidentel», une conclusion qui a déçu la famille.

À leur contact avec Mme Tremblay, la famille avait compris qu'une poursuite civile ou une cause criminelle était envisageable.

«Maintenant, elle nous parle d'un accident dans son rapport», a constaté le gendre du disparu, Gérald Gauthier. «Plus on lit, moins on comprend. On veut des meilleures réponses.»

Même s'il éprouvait des troubles cognitifs, Bertrand Bernier habitait la partie autonome de la résidence. Il avait accès entre 7 h et 19 h à l'unité des soins réservée aux personnes atteintes d'Alzheimer, mais devait passer la nuit dans son logement. Comme il était officiellement considéré autonome, le Manoir n'avait pas à contrôler ses allées et venues et ses présences.

Selon le rapport, la nuit du drame, il s'était plaint de maux de ventre et était encore dans un fauteuil de l’unité spécialisée à 2 h.

«Pourquoi le gardien de sécurité ne l'a pas accompagné à sa chambre?», s’est questionné Mme Bernier.

«Il aurait passé plusieurs minutes dans le hall, laissé à lui-même», a estimé M. Gauthier. «On n'en veut pas au gardien de sécurité qui est débordé de travail et qui doit faire des rondes la nuit, mais c'est le système qui le veut ainsi.»

La famille ignore comment l'homme s'est retrouvé à l'extérieur sans sa carte d'accès.

Le Manoir Cinq Saisons n'a pas voulu commenter le rapport, mais a considéré n'avoir rien à se reprocher.

La coroner Monique Tremblay a aussi décliné notre demande d'entrevue.