Rodriguez et Harris II sont les meilleures recrues

Julio Rodriguez, des Mariners de Seattle, et Michael Harris II, des Braves d’Atlanta, ont respectivement été choisis recrues de l’année du baseball majeur dans l’Américaine et la Nationale, lundi.

Rodriguez a fait mieux que tous les autres joueurs de première année avec 28 circuits. II a terminé deuxième avec 84 points marqués et 75 produits, et troisième avec 145 coups sûrs. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,284 et a également volé 25 buts.

Il est d’ailleurs devenu le premier joueur de première année de l’histoire à amasser 25 circuits et 25 buts volés, devançant un certain Mike Trout, des Angels de Los Angeles, à titre d’athlète à réussir cet exploit le plus rapidement.

Rodriguez avait également mis la main sur le Bâton d’argent chez les voltigeurs, la semaine dernière.

L’athlète de 21 ans est le cinquième joueur de l’organisation de l’État de Washington à être nommé recrue de l’année après Alvin Davis (1984), Kazuhiro Sasaki (2000), Ichiro Suzuki (2001) et Kyle Lewis (2020).

Au scrutin, il a devancé le voltigeur des Guardians de Cleveland Steven Kwan et le receveur des Orioles de Baltimore Adley Rutschman

Un beau futur pour Harris II et les Braves

Du côté de la Nationale, les Braves avaient de grandes chances de voir un de leurs athlètes être récompensé, alors que deux des trois joueurs de la Nationale en nomination faisaient partie de leur équipe.

Harris II a finalement été l’heureux élu, devançant entre autres son coéquipier Spencer Strider, un lanceur, ainsi que Brendan Donovan, un joueur des Cardinals de St. Louis pouvant jouer à plusieurs positions.

Le voltigeur est ainsi devenu le neuvième représentant de l’histoire des Braves à remporter cet honneur et le premier depuis Ronald Acuna fils, qui avait triomphé en 2018.

L’athlète de 21 ans a finalement disputé 114 matchs en 2022, maintenant une moyenne au bâton de ,297. Il a réussi 19 longues balles et volé 20 coussins, en plus de produire 64 points et d’en marquer 75.