Roy prévient ses joueurs d’éviter l’excès de confiance

Les louanges de l’entraineur-chef du Phoenix de Sherbrooke Stéphane Julie à l’endroit des Remparts de Québec n’ont pas ému Patrick Roy. « Je n’en ai pas de violon chez nous. Mon grand-père aimait ça le violon, par contre. C’est correct, je comprends la stratégie ! », a-t-il lancé mardi matin, un peu plus de 24h avant le duel entre les deux équipes.

Roy réagissait alors aux propos de Julien, parus dans le Journal mardi matin, qui mentionnait que l’alignement des Diables rouges « donnait des frissons dans le dos » et que la troupe de Patrick Roy équipe une équipe « quasiment parfaite ».

« Je lisais les commentaires de leur entraineur qui disait qu’on avait une équipe qui fait frémir [sic]. Sérieux, j’ai vu neiger ! Je ne pense pas qu’ils vont arriver dans le vestiaire l’autre bord pis qu’ils vont frémir en regardant notre alignement. Ils vont mettre leurs bottes et ils vont travailler. Ce sera la même chose pour nous. Il ne faut pas se laisser endormir par ce qui se dit. »

Pour Roy, la récente séquence plus difficile du Phoenix ou le fait qu’ils aient été frappés par des éclosions de gastroentérite et d’influenza à l’interne, ne change rien.

«Demain, on va affronter un adversaire de taille et on va être testé. Je m’attends à un gros test. C’est une équipe qui joue physique et qui joue du très bon hockey. Ce sera important de jouer un bon match.»

Mise au point

D’ailleurs, Roy a tenu à s’assurer que la concentration de ses joueurs demeure à la bonne place, malgré leur domination depuis le début de la saison et les commentaires de Julien. Après quelques minutes seulement d’entrainement, il a réuni ses joueurs au centre afin de faire une mise au point.

« Il y avait peut-être un peu de complaisance. C’est un groupe facile et je voulais seulement m’assurer qu’on garde le focus. Avec eux, ce n’est jamais une question d’éthique de travail, c’est un groupe dédié et engagé. Je sentais notre concentration moins bonne en début d’entrainement. »

Parmi les points discutés par Roy avec ses joueurs : les débuts de matchs de l’équipe qui ont fait défaut à quelques reprises récemment, notamment dimanche face au Drakkar de Baie-Comeau.

« T’as vu le début de notre pratique ? C’est un peu ce qu’on fait dernièrement dans les matchs », expliquait-il.

Pas de baromètre

D’ailleurs, Roy l’a répété mardi après en avoir fait mention après la rencontre de dimanche contre Baie-Comeau : le duel face au Phoenix de ce soir n’est pas un match baromètre. Et la raison est fort simple : «il y a des choses qui vont se passer à Noël. Ils vont ajouter des joueurs et nous aussi. Les matchs baromètres, ce sera après les Fêtes. Ce qu’on veut voir présentement, c’est où on est rendu, ce qu’on peut améliorer dans la structure. C’est une continuité de ce qu’on fait depuis le début de la saison. On veut être prêt pour ce match et profiter de ce test contre une très bonne équipe.»

Une chance de passer un message, selon Théo Rochette

Théo Rochette ne se soucie pas trop de ce qui se dit, en bien ou en mal, des Remparts de Québec. Une chose lui importe, toutefois : « prouver au monde qu’on est la meilleure équipe. »

L’attaquant de 20 ans concède qu’il peut s’agir d’un défi, à l’interne, de maintenir le même niveau de concentration alors que l’équipe semble presque imbattable depuis 19 matchs.

« Ce n’est toutefois pas quelque chose dont on parle. Je pense qu’on a assez d’expérience dans le vestiaire pour réaliser ce qu’on est en train de faire mais aussi réaliser qu’il faut rester dans le moment présent. C’est ce qu’on se répète : on se concentre sur la prochain et ce qui est arrivé avant n’est pas important. On est content d’où on est mais on veut que ce soit quelque chose qui va durer toute la saison et, surtout, dans les séries. »

La petite mise au point de Patrick Roy, en début d’entrainement, mardi, n’était toutefois pas un signe de relâchement ou d’excès de confiance, assure-t-il.

« On est tous conscients de l’importance du match de demain [mercredi soir]. On est prêt à jouer et tout le monde a hâte dans le vestiaire. »

S’il n’est pas un « match baromètre » aux yeux de Patrick Roy, les duels de mercredi et de dimanche permettront assurément aux Diables rouges de passer un message clair aux quatre coins de la ligue.

« C’est sûr que ce sera un test pour nous situer en tant qu’équipe. On a été les deux meilleures équipes dans le circuit jusqu’à présent et on veut prouver au monde qu’on est la meilleure.

« On ne va rien leur enlever, ils ont une bonne équipe mais je pense qu’on a tous les outils nécessaires pour gagner.»

Roy déjà de retour

Par ailleurs, Rochette retrouvera son partenaire de trio Pier-Olivier Roy pour le match de mercredi. Ce dernier, victime d’une luxation à l’épaule droite vendredi dernier à Baie-Comeau, a finalement obtenu le feu vert des médecins plus rapidement que prévu. Les Remparts avaient initialement estimé son absence à environ deux semaines. Ils ont donc dû annuler le rappel d'OIivier Coulombe.

Aussi blessé à l’épaule, Davis Cooper ne sera pas en uniforme de son côté. William Rousseau obtiendra le départ pour les Remparts et il sera aussi en uniforme pour le deuxième match face à Sherbrooke, dimanche. C’est Quentin Miller qui affrontera l’Océanic à Rimouski, vendredi soir.