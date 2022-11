Subway veut vendre ses sandwichs dans des machines distributrices

Le géant de la restauration Subway a dévoilé lors de la présentation de ses résultats financiers, une première machine distributrice à l’effigie de la compagnie.

Offrant boissons, biscuits et sandwichs préparés par la franchise locale, la machine pourra prendre les commandes des ses clients à l’oral, grâce à la reconnaissance vocale de l’engin.

Un prototype a été installé l'Université de Californie à San Diego, et la société prévoit d'en ajouter d'autres à travers l'Amérique du Nord dans des zones à fort trafic comme d'autres campus universitaires, aéroports et hôpitaux.

Les clients qui ont testé cette première machine n’en disent que de bons commentaires, a indiqué la compagnie par voie de communiqué.

Cette nouveauté représente une nouvelle avancée par la compagnie dans le domaine des plats pour emporter. En 2020, l'entreprise a commencé à vendre des sandwichs préfabriqués dans des réfrigérateurs ordinaires dans des points de vente comme les casinos, les stations-service et les aéroports. L'entreprise a déclaré lundi que le programme avait été déployé dans 400 emplacements avec «des plans de croissance continue au cours de l'année à venir».

«Alors que de plus en plus de nos clients recherchent des expériences culinaires pour répondre à leurs besoins du moment , les emplacements et plates-formes non traditionnels de la marque peuvent les servir où et quand ils ont envie de Subway», a déclaré Taylor Bennett, vice-président de non-développement traditionnel chez Subway.