Un agresseur sexuel, futur immigrant?

On lisait dans La Presse d’hier que Sobhi Akra, originaire du Liban, s’est reconnu coupable en janvier dernier d’accusations de nature sexuelle à l’endroit de huit femmes, dont deux mineures.

Ses avocats demandent une peine de six mois de prison afin de ne pas nuire à son désir de devenir citoyen et d’éviter que le Canada l’expulse.

Le candidat à l’immigration a agressé ses victimes au hasard entre octobre 2017 et novembre 2018. Cela se faisait dans la rue en plein jour ou le soir. Sobhi Akra risque une peine de deux ans de prison. À noter qu’il choisissait des femmes « accessibles et vulnérables ».

Dans quelle société vivons-nous ? Nous avons affaire ici à des avocats de la défense qui suggèrent six mois de prison pour que ce père de famille ayant des enfants en bas âge puisse avoir une meilleure chance d’être choisi pour recevoir la citoyenneté canadienne.

Le juge Alexandre St-Onge rendra sa décision sur la peine le 14 février prochain, jour de la Saint-Valentin où l’on fête l’amour plutôt que les agressions sexuelles des femmes.

Droits

Nombre de candidats à l’immigration venus de tous les pays du monde souhaitent vivre au Canada, pays des droits de la personne, mais aussi de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la protection contre les agresseurs sexuels des personnes vulnérables, enfants et femmes au premier chef.

Or, le Canada refuse bon an mal an des centaines de milliers de candidats, dont un très grand nombre n’ont pas de dossier judiciaire.

Il est atterrant que le système de justice au Canada, avec la lenteur qu’on lui reconnaît depuis trop d’années, laisse des individus pareils, ayant déjà avoué leur crime, attendre si longtemps leur procès.

Il faut se demander quelle image le Canada veut projeter de son système de justice. De plus en plus, il y a des procureurs de la défense qui proposent des peines ridicules, pour ne pas dire irresponsables devant des juges qui, eux-mêmes, peuvent baigner dans les courants angéliques du Canada, terre d’une tolérance devenue intolérable.

Un Canada où le désir de comprendre les criminels semble plus vif et plus marquant que la nécessité de se montrer empathique envers les victimes.

Accueil

Le Canada est un pays d’accueil et doit le demeurer. Mais ce n’est pas une terre qui doit fermer les yeux en laissant n’importe quel candidat à l’immigration devenir canadien.

Le pardon existe pour toute sorte de criminels, certes, mais les agresseurs sexuels, voire les batteurs de femmes, sont des criminels d’une catégorie toute particulière. Ils agissent de façon pulsionnelle.

Dans le cas qui nous occupe, Sobhi Akra choisissait ses proies, des femmes seules qui joggaient en écoutant de la musique par exemple, qu’il attaquait par-derrière en leur saisissant le sexe. Rien ne l’arrêtait. Sans statut officiel, la peur d’être expulsé du pays n’était pas un frein pour lui.

Peu importe ses larmes durant le procès, peu importe qu’il ait avoué ses crimes, qui peut garantir qu’il pourra contrôler ses pulsions à l’avenir. On n’a affaire ni à un fraudeur ni à un voleur. Il s’agit d’un homme qui utilise les femmes pour assouvir ses fantasmes pervers.

Pendant ce temps, des candidats à l’immigration désirant vivre en paix dans un pays qu’ils idéalisent souvent se font refouler ou renvoyer dans leur pays d’origine où l’espoir n’est plus à l’ordre du jour.