Un nouveau départ à Paris pour Maxim Martin: «Ça a été la pire année de ma vie»

PARIS | Maxim Martin tentera à nouveau de faire sa place dans le coeur du public français l’an prochain. L’humoriste se rendra dans l’Hexagone à compter d’octobre 2023 pour une tournée de trois mois, a appris Le Journal.

Rupture amoureuse, accident de voiture impliquant ses enfants, tensions à la radio, déménagement de sa mère dans une résidence pour personnes âgées... Maxim Martin compare la dernière année à un véritable «ouragan» qui a balayé son existence.

«Ça a été la pire période de ma vie», laisse-t-il tomber.

Rencontré dans un café de Paris, à un jet de pierre du Louvre, l’humoriste se montre toutefois rassurant: il va bien. N’empêche, les derniers mois – voire les dernières années – l’ont grandement remué. Il croyait avoir réussi à naviguer dans la pandémie avec une aise relative. Mais il a vite réalisé qu’il avait tort en voyant à quel point son anxiété avait été exacerbée par le confinement et ses contrecoups.

«Ça m’a rentré dedans plus que je pensais. Je me suis réveillé un matin en réalisant que le temps passe vraiment vite et j’ai eu peur de me réveiller à 60 ans avec des regrets, avec des choses que je n’avais pas pris le temps d’accomplir. Est-ce que c’est la crise de la cinquantaine? Peut-être. Tout ce que je sais, c’est que j’ai envie de me sentir vivant», avance l’humoriste de 53 ans.

Bucket list

Dans sa tête s’est aussitôt dressée une liste de choses à accomplir «avant qu’il ne soit trop tard». S’il hésite à parler d’une traditionnelle bucket list («ça sonne comme si je venais d’apprendre qu’il me reste un an à vivre», s’exclame-t-il), il en accepte la définition, qui colle parfaitement bien à son idée.

En tête de cette liste? Un nouveau départ dans la Ville lumière. Près de 15 ans après sa dernière tournée en sol français, Maxim Martin prépare donc une nouvelle offensive qu’il déploiera dans un peu moins d’un an. Il débarquera à Paris en octobre 2023 pour une tournée qui le mènera jusqu’en décembre.

«Je suis un gars de défis. Et quel plus beau défi que de recommencer à zéro, à mon âge, dans un endroit où personne ne te connaît? J’aime l’idée de me rebâtir une brique à la fois», dit-il.

Repartir à zéro

Les premiers coups de manivelle pour ce projet ont été donnés le printemps dernier, alors que Maxim a donné une série de spectacles dans des théâtres, disons exigus, de Paris. Exit les salles prestigieuses et bien bondées auxquelles il est abonné au Québec; chaque soir, il se produisait devant quelques dizaines de Français.

«J’adore voir des jeunes humoristes faire leurs débuts au Bordel, à Montréal, et se sentir grisés après avoir vécu leurs premiers bons numéros, leurs premières réactions enthousiastes du public. Et j’ai réalisé que je m’ennuyais de ce feeling-là. Là, je vis ce genre de situation ici à Paris et c’est vraiment excitant. C’est un retour aux sources que j’avais besoin de vivre et qui me fait beaucoup de bien», explique-t-il.

Cette série de représentations françaises fera en quelque sorte office de rodage pour son sixième one-man show qu’il compte ensuite promener au Québec. En quoi, exactement, consistera ce spectacle? Quand les Québécois pourront-ils le découvrir? Il l’ignore pour l’instant. Des allers-retours entre Montréal et Paris, tous prévus dans les prochains mois, viendront préciser son tir.

«Je suis en train d’improviser ma vie en ce moment. C’est épeurant... mais c’est aussi vraiment cool», conclut Maxim Martin.