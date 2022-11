Cet ours géant pourrait soigner votre dépression saisonnière

Vous ressentez les effets du changement d'heure sur votre humeur? Il existe un produit qui pourrait réchauffer votre âme durant la saison froide.

Le Loving Bear Puffy est un ours en peluche géant de 5 pieds 7. Il a été conçu par «une femme ordinaire qui a peur d'être seule», selon l'entreprise qui le vend.

Le jouet, qui coûte 160$, peut remplacer «la présence d'une personne à divers moments de la journée, notamment durant les longues soirées marquées par la solitude».

«Je trouvais ça étrange les premiers jours, mais maintenant, je me suis habituée à sa présence, a écrit une cliente. J'ai vraiment l'impression que c'est une vraie personne et je n'imagine plus mon quotidien sans lui».

Avec les informations du New York Post