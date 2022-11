Disparition d’un étudiant chinois à Montréal: les enquêteurs nagent en plein mystère

Le mystère reste entier autour de la disparition d’un adolescent d’origine chinoise récemment arrivé au Québec, ce qui pousse les enquêteurs de la police de Montréal à ériger aujourd'hui un poste de commandement afin de tenter de faire avancer le dossier en rencontrant de nouveaux témoins.

• À lire aussi: Disparition d’un ado à Montréal: les enquêteurs sur le terrain pour rencontrer de potentiels témoins

• À lire aussi: Disparu depuis un mois, un étudiant étranger de 17 ans demeure introuvable

• À lire aussi: Disparu depuis près de trois semaines: où peut bien se retrouver Feng Tian?

Feng Tian a envoyé un dernier texto à sa mère le 17 octobre, vers 21 h 30, pour l’aviser qu’il s’était préparé un lait chaud et qu’il était sur le point d’aller se coucher.

La femme, qui était chez d’autres membres de la famille ce soir-là, a trouvé sa chambre vide le lendemain matin.

Photo Chantal Poirier

Ses proches sont depuis rongés par l’inquiétude. Ils croient qu’il est possiblement sorti prendre une marche après ce texto, mais ne s’expliquent pas comment il a pu disparaître ainsi. Les policiers ont d’ailleurs découvert des images de caméras de sécurité dans lesquelles on peut apercevoir le jeune homme marcher sur la rue Saint-Jacques, en direction est, près du Boulevard Décarie.

Barrière linguistique

Selon nos informations, rien ne laisse présager qu’un acte criminel aurait pu se produire.

Arrivé au Canada il y a moins de quatre mois, Feng Tian n’a pas un grand réseau et peu d’amis. Il ne parle ni français ni anglais, tout comme ses parents d’ailleurs. Cette barrière linguistique rend ainsi le travail des policiers plus complexe.

Les enquêteurs seront donc présents toute la journée, jusqu’à 18 h, afin de rencontrer toute personne qui pourrait détenir de l’information pertinente. Le poste de commandement a été érigé dans le secteur où il a été vu pour la dernière fois, soit aux abords du parc du Square Sainte-Élisabeth, au coin des rues Saint-Jacques et Delinelle.

Photo Chantal Poirier

Feng Tian mesure 5 pi 11 po (180 cm), pèse 150 lb (68 kg), a les cheveux et les yeux noirs. Il est vêtu d’un manteau de jean noir, d’un chandail noir et d’espadrilles noir et blanc.

Toute information pertinente peut également être transmise de façon confidentielle auprès d’Info-Crime en composant le 514-393-1133.