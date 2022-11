Espionnage chinois : Un homme d’affaire torontois dans le viseur des renseignements canadiens

Un homme d’affaires influent de la communauté chinoise de Toronto fait l’objet de deux enquêtes indépendantes en matière d’ingérence internationale, toutes deux en lien avec une série de notes et de mémos que des membres officiels du renseignement canadien auraient donnée au premier ministre Justin Trudeau dès janvier.

• À lire aussi: Espion à Hydro-Québec: il travaillait sans parler français ni anglais, pourquoi?

• À lire aussi: Espionnage: la pointe de l'iceberg chinois

Le Service canadien du renseignement de sécurité a enquêté sur Wei Chengyi pour son rôle potentiel dans un stratagème secret qui aurait facilité des transferts de fonds dans le but de faire avancer les intérêts de la Chine lors des élections fédérales canadiennes de 2019, selon ce que des sources ont révélé à «Global News».

Les enquêteurs du renseignement investiguent également sur les possibles liens de Wei avec plusieurs propriétés de Toronto et Vancouver, potentiellement utilisées pour héberger secrètement des agents du ministère chinois de la Sécurité publique.

«Non, nous ne sommes pas impliqués dans ces allégations, a déclaré à la chaîne télévisée un membre non identifié de la Confédération des organisations sino-canadiennes de Toronto (CTCCO). Je ne veux pas donner mon nom, mais n’utilisez pas ces allégations sans preuve.»

Aucune charge criminelle n’a pour l’instant été retenue contre Wei.

L’ambassade de Chine à Ottawa et le consulat de Toronto n’ont pas répondu aux questions concernant Wei ou le CTCC.

Selon «Global News», les renseignements canadiens auraient commencé, plus tôt cette année, à rapporter à Justin Trudeau et à ses ministres que des agents chinois auraient ciblé le Canada avec une vaste campagne d’ingérence étrangère, y compris pour tenter d’influencer les élections fédérales de 2019.

L’une des accusations concerne le financement d’un réseau clandestin qui aurait impliqué 11 candidats aux élections fédérales. Les noms de ceux-ci n'ont toujours pas été dévoilés par le gouvernement, malgré les pressions de l'opposition à Ottawa.

Justin Trudeau n’a pas confirmé avoir reçu les membres du renseignement, mais a accusé la Chine et d’autres pays de jouer des «jeux agressifs» avec les démocraties et a insisté sur le fait que son gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer l’intégrité du processus électoral.