PICARD, Jacynthe



À son domicile, le 26 octobre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédée entourée de sa famille dame Jacynthe Picard, fille de M. Jules Picard (feu Rollande Guérard), épouse de M. Jean Létourneau. Elle demeurait à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi le 18 novembre 2022, de 16h à 20h. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean, ses enfants: Julie, Éric (Sophie Hébert), Gabriel (Danika Dufresne) et Émilie (David Lachance); ses petits-enfants: Maïka, Charles, Lou et Antoine à venir. Elle laisse également dans le deuil ses frères et belles-sœurs: Jean-Guy (Francine Plante), Henri (Josée Lachance), André (Danielle Létourneau), Michel (Annie Turcotte); ses beaux-parents: Lucien Létourneau (Madeleine Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau: Alain (Sophie Mimeault), Valérie (Donald Gravel), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s qu'elle adorait. Un remerciement au personnel du service à domicile du CLSC Orléans plus précisément Mylène Duchaine, Johanne Audet, ainsi que le Dre Geneviève Roberge pour leur côté humain et leurs excellents soins auprès de Jacynthe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, service aux donateurs, 1705-1155 boul. René-Lévesque Ouest, Montréal (Qc), H3B 3Z7, tél.: 1(877) 990-7171, www.rubanrose.org/dons