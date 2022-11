Immobilier: vous pourriez vivre sur ce mégayacht pour 1 million de dollars

Aviez-vous envie de partir en croisière jusqu’à la fin de vos jours ? C’est maintenant possible grâce au projet de mégayacht lancé par la compagnie Storylines.

Le MV Narrative, qui sera disponible en 2025, est présenté comme le «premier bateau résidentiel écologique au monde».

Storylines

CNBC affirme que 547 appartements sont offerts. Leur prix, qui varie entre 1 et 8 millions de dollars, permettra à ses habitants de rester sur le mastodonte pendant 60 ans, soit la durée de vie estimée du navire. Des baux de 24 ans sont également offerts à 647 000 $. Le luxueux navire de 11 étages pourrait rapporter 1,5 milliard de dollars à ses propriétaires.

Ces appartements, de 22 à 183 m2, viennent pour la plupart avec des balcons avec vue sur la mer et des ports d’escale. Les résidents du MV Narrative feront le tour des plus grands ports du monde tous les trois ans.

Le yacht comptera 20 restaurants, un bureau de poste, une école, une bibliothèque, un hôpital, une banque, des espaces de bureau et de nombreuses piscines.

Storylines

On pourra également y retrouver une allée de bowling, une micro-brasserie, un cinéma, une plateforme «fitness» extérieure et une marina au bord de l’eau pour les motomarines et les bateaux à moteur.

Le MV Narrative aura, selon Storylines, le plus grand «centre de bien-être sur l’eau». On y trouvera un gym, un spa et une clinique anti-âge.

Le mégayacht sera prêt en 2025.