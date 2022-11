John Tortorella plante son équipe en direct

L’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, John Tortorella, ne passe jamais par quatre chemins et l’a de nouveau démontré mardi soir.

En première période, lorsque son club tirait de l’arrière 1 à 0 contre les Blue Jackets de Columbus, «Tort» a effectué une brève entrevue directement du banc des siens.

«Nous sommes mauvais! Nous ne faisons pas d’échec-avant. Pour le moment, nous n’avons absolument rien fait de bon», a-t-il répondu quand on lui a demandé ce qu’il pensait du début de match des siens.

Difficile de dire si c’est lié à l’intervention de Tortorella en direct à la télévision, mais les Flyers ont par la suite réussi à combler un retard de deux buts à deux reprises pour forcer la tenue d’une prolongation. Ce sont cependant les Blue Jackets qui ont fini par l’emporter.

«Nous nous battons dans tous nos matchs depuis de début de la saison», a affirmé l’attaquant des Flyers Kevin Hayes, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale.

«Nous ne voulons jamais être en retard de deux buts, mais c’est plaisant de savoir que personne n’abandonne dans notre vestiaire.»

C'est mieux, malgré tout

Tortorella était moins enthousiaste que son joueur d'avant après le revers des Flyers en temps supplémentaire.

«Nous avons inscrit quatre buts ce soir [mardi] et nous avons tout de même perdu. Nous n’avons vraiment pas bien joué en première période, mais nous étions un peu mieux au deuxième tiers.»

Le pilote de 64 ans a toutefois vu un aspect positif dans ce duel contre le club de Columbus.

«J’ai trouvé que notre avantage numérique était meilleur ce soir. Nous avons marqué un but avec l’avantage d’un homme et ça nous a permis d’obtenir un point au classement. Comme nous en avons parlé tout au long de l'année, obtenir au moins un but en avantage numérique par match nous a aidés à obtenir des points.»

Les Flyers de Tortorella seront de retour à l’action jeudi soir, lorsqu’ils visiteront les Bruins à Boston. Par la suite, ils se rendront au Centre Bell samedi pour y affronter le Canadien de Montréal. Le match sera diffusé à la chaîne TVA Sports.