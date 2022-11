La Corporation Mobilis fête ses 100 ans

Le centenaire de la Corporation Mobilis a été célébré en grande pompe mercredi, à l’occasion d’une soirée de gala riche en émotions, qui a réuni plus de 350 personnes au Terminal de croisière de Québec.

Cocktail, repas gastronomique et prestations privées de Gregory Charles ont rythmé les célébrations.

Photo Amélie Deschênes, collaboration spéciale

« L’idée de cette soirée était de réunir nos membres et partenaires, de retracer les 100 dernières années de notre industrie, puis de témoigner notre reconnaissance envers nos présidents », indique Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis.

« La force du groupe »

De Jos de Varennes en 1923 à Louis Desmeules aujourd’hui, 61 présidents ont contribué à leur façon et selon les réalités de leur époque, à l’essor de l’organisme qui regroupe maintenant 145 concessionnaires automobiles et de camions lourds de la grande région de Québec.

Photo Amélie Deschênes, collaboration spéciale

Ensemble, ils bénéficient de « la force du groupe » pour vivre les changements qui touchent l’industrie, affirme M. Drouin.

Contribuant au développement de la Corporation Mobilis depuis 10 ans, il se dit très fier de la création du service de dotation des ressources humaines et celui destiné à l’amélioration des relations de travail, qui sont venus bonifier l’offre de services aux membres.

Photo Amélie Deschênes, collaboration spéciale

Le Salon de l’auto, numéro 1

De plus, l’évolution du Salon international de l’auto de Québec, qui a doublé sa superficie en une décennie, a permis à l’événement de devenir le Salon de l’auto numéro 1 au Canada, au prorata de sa population, accueillant 70 000 personnes et générant des retombées de 4,7 millions $.

Photo Amélie Deschênes, collaboration spéciale

Toujours au registre des grandes réussites, M. Drouin précise que la Fondation Mobilis a amassé plus de 1,5 M$ et a aidé plus de 350 personnes ou organismes aux prises avec des problèmes de mobilité, depuis sa création en 2009.