La sécurité du piéton perd des plumes

Quand j’ai pris ma retraite, alors que je m’étais séparé deux ans plus tôt de ma compagne des quinze dernières années, j’ai décidé de vendre ma maison de banlieue pour venir m’installer à Montréal. Ce qui m’a obligé à troquer une grande maison pour un loft au rez-de-chaussée d’une ancienne usine. Quelque chose de moderne et facile d’entretien, dans lequel je me sens comme dans une caverne. Pour un gars comme moi qui se sent redevenir solitaire, c’est parfait.

J’ai choisi d’habiter un quartier plutôt central où toutes les courses peuvent se faire à pied, ce qui m’a permis de me débarrasser de ma voiture. Je suis quasiment devenu piéton à temps plein, à part quelques sorties plus lointaines que je fais en transport en commun. Beau temps mauvais temps, je marche un minimum de deux heures par jour en plein air. Ça tient son homme en forme. On peut dire que je déguste ma ville petit pas par petit pas.

Le problème pour lequel je vous écris aujourd’hui, c’est que mon passe-temps est en train de virer en sport extrême. Auparavant, c’était les automobilistes et les camionneurs qui étaient les plus dangereux pour les piétons, mais il était extrêmement rare qu’on annonce qu’un chauffeur de l’un ou l’autre de ces véhicules soit venu happer un piéton sur le trottoir.

Ce qui est malheureusement le cas des vélos aujourd’hui. Il ne se passe pas une semaine sans que je risque de me faire frapper par un fou à pédales parce qu’il surgit derrière moi sur le trottoir et me frôle en passant, ou qu’il emprunte un sens unique à l’envers alors que je traverse la rue et que je n’ai pas pensé, comme nous le disaient nos parents, à « regarder des deux côtés en traversant la rue ! »

J’aimerais bien savoir combien de piétons se font blesser chaque année par des cyclistes qui se croient tout permis parce que la police se concentre exclusivement sur la circulation automobile ? Je ne pensais jamais me mettre en position de vivre aussi dangereusement alors que mon but était simplement de mener une vie plus écologique.

Un gars qui craint pour sa vie

Je comprends votre préoccupation car comme j’habite un endroit où convergent plusieurs pistes cyclables et que je circule beaucoup dans Montréal, je suis à même de constater que certains cyclistes font preuve d’une grande désinvolture quand ils tiennent leur guidon. Pour eux, tout est permis : traverser une intersection au feu rouge, rouler en sens inverse dans un sens unique ou du mauvais côté de la rue, rouler sur les trottoirs, etc. Malheureusement, je constate que chez Vélo Québec, les informations sur la pratique du vélo sont nombreuses, mais que l’organisme est plutôt muet sur les comportements dangereux des cyclistes.