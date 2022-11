La vingtaine pour Mathurin dans un gain des Pacers

Le Québécois Bennedict Mathurin a grandement contribué au gain de 125 à 113 des Pacers de l’Indiana face aux Hornets de Charlotte, mercredi au Spectrum Center, totalisant 20 points.

Le joueur de première année a été pendant de longues minutes au sommet des pointeurs de son équipe durant ce match, mais il a finalement été le deuxième plus productif, alors que Tyrese Haliburton a mené le bal avec 22 points.

Mathurin a tout de même bien fait, considérant qu’il n’a joué que pendant 21 min 44 s, ajoutant aussi trois rebonds.

Myles Turner a aussi aidé les vainqueurs du jour, avec le même nombre de points que son coéquipier de la Belle Province, en plus d’ajouter 10 rebonds.

LaMelo Ball et P.J. Washington ont assuré la réplique des favoris de la foule, avec 26 et 24 points respectivement, mais en vain.

Dort en soutien à «SGA» dans le gain du Thunder

À Washington, le Québécois Luguentz Dort a encore joué le rôle d’acolyte à la vedette canadienne Shai Gilgeous-Alexander dans un gain de 121 à 120 du Thunder d’Oklahoma City face aux Wizards.

«SGA» a de nouveau fait payer ses adversaires, franchissant la barre des 40 points pour la première fois de la saison, lui qui en a amassé 42, en plus de ses six rebonds et sept passes décisives. Le représentant de l’unifolié s’impose de plus en plus comme une vedette de la NBA, lui qui affiche une moyenne de 31,5 points par match.

Dort, lui, a aidé avec 16 points additionnels, le deuxième plus haut total par un joueur du Thunder, après Gilgeous-Alexander.

Kristaps Porzingis et Bradley Beal, respectivement avec 27 et 25 points, ont été les plus productifs pour les Wizards.

Le troisième quart sauve les Raptors

À Toronto, les Raptors ont connu un excellent troisième quart pour venir à bout du Heat de Miami 112 à 104.

En retard par six points à la demie, les favoris de la foule ont semblé apprécier la courte pause, eux qui ont entre autres marqué 21 points sans réplique à leur retour sur le terrain, pour finalement dominer le troisième quart 31 à 19.

Toujours privés de Pascal Siakam, blessé, les Raptors ont pu compter sur l’apport offensif d’OG Anunoby, qui a inscrit 32 points tout en maintenant un excellent pourcentage d’efficacité de 72,2 % sur ses tentatives de lancer, en plus d’ajouter 10 rebonds. Fred VanVleet et Scottie Barnes lui ont apporté leur aide, respectivement avec 23 et 19 points.

Le Québécois Chris Boucher, lui, a réussi un double-double de 15 points et 10 rebonds en exactement 25 minutes sur le terrain. Le Montréalais Khem Birch a aussi vu de l’action pendant un peu plus de sept minutes, ajoutant deux maigres points.

L’ancien des Raptors, Kyle Lowry, de nouveau accueilli chaleureusement par les partisans torontois, a réussi 19 points dans la défaite.

Les hommes de Nick Nurse se dirigeront désormais du côté d’Atlanta, où ils se mesureront aux Hawks, samedi.