L’aide à l’éducation

La soirée-bénéfice visant à souligner les 20 ans d’Éducaide, organisme dédié à contrer le décrochage scolaire chez les jeunes, tenue le 1er novembre dernier au Capitole de Québec sous la présidence d’honneur de Stéphane Garneau, président de Micro Logic, a permis d’amasser 91 000$ qui permettront à Éducaide de convaincre des centaines de jeunes du secondaire qu’ils ont du potentiel et qu’on croit réellement en leur réussite. Éducaide, depuis sa création par Jean Marchand et ses co-fondateurs, Isabelle Grenier et Gaston Roy, près de 2 000 jeunes à travers tout le Québec ont bénéficié du soutien d’Éducaide pendant leur parcours scolaire, ce qui représente un investissement de plus de 3M$ dans la collectivité. Sur la photo, le comédien Marc Messier (au centre), qui présentait son spectacle « Seul en scène », est entouré de gauche à droite : d’Isabelle Grenier, membre du CA d’Éducaide et présidente et cheffe de la direction de Kaleido ; Danielle Boucher, présidente du CA d’Éducaide ; Mélanie Kéroack, directrice générale d’Éducaide et Stéphane Garneau, président d’honneur de la soirée.

50 ans d’architecture

L’architecte Marc Letellier (photo) de Québec a célébré en octobre dernier ses 50 ans de carrière. C’est donc en 1972 qu’il a débuté sa carrière en architecture. Six ans plus tard, il se joint à Claude Guy et Michel Gagnon pour fonder la firme Gagnon, Guy, Letellier architectes qui deviendra plus tard GLCRM architectes avec ses bureaux à Québec, Lévis et Rimouski. Marc Letellier a dirigé la conception de nombreux projets d’envergure qui ont marqué le paysage québécois, canadien et européen. Au cours de ces 5 dernières décennies, il a contribué de façon importante au patrimoine bâti contemporain du Québec. On n’a qu’à penser à la gare fluviale de Lévis, le pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale du Québec, l’aéroport international Jean-Lesage. Marc Letellier s’est aussi impliqué au sein de divers organismes. Toujours actif aujourd’hui, Marc Letellier continue d’offrir son expérience et son savoir-faire à des clients d’envergure au pays.

Une nouvelle friperie

L’organisme sans but lucratif « Nos choses ont une deuxième vie » situé au 3065, 2e Avenue à Limoilou, à l’arrière de l’église St-Albert-Le-Grand, offrait jusqu’à récemment en exclusivité près de 20 000 articles de seconde main à vendre en ligne tels : meubles, vêtements pour enfants, vaisselle, bibelots, bijoux, literie, appareils électriques et électroniques, outils, CDs, DVDs, vinyles, livres, et beaucoup plus. L’organisme vient d’ouvrir une friperie offrant en vente directe en magasin des vêtements pour dames, hommes et enfants (manteaux d’hiver entre 10$ et 40$). La friperie est ouverte les jeudis et les samedis. Renseignements : www.noschoses.org.

En souvenir

La Journée Internationale de la Tolérance est une commémoration annuelle créée par l'UNESCO en 1995 pour sensibiliser l'opinion publique sur les dangers de l'intolérance. Elle est observée le 16 novembre de chaque année.

Anniversaires

André Trudel (photo), président Automod de Québec, 65 ans...Oksana Baiul, patineuse artistique et championne du monde en 1993, 45 ans...Lisa Bonet, actrice américaine (Haute-Fidélité) 55 ans...Diana Krall, chanteuse et pianiste de jazz canadienne, 58 ans...Pierre Larouche, joueur de hockey de la LNH (1974-1988, avec les Penguins, Canadiens (1977 à 1981), Whalers, Rangers), 67 ans...Carmen Sylvestre, comédienne québécoise, 75 ans...Jean-Pierre Coallier, ex-animateur québécois, 85 ans.

Disparus

Le 16 novembre 2020 : François Jean (au centre de la photo), 60 ans, l’ex-batteur du défunt groupe québécois Les BB... 2019 : Fred Mella, 95 ans, ténor français et dernier membre des Compagnons de la Chanson... 2018 : Randy Tieman, 64 ans, animateur sportif chevronné et membre de la famille de CTV à Montréal... 2015 : Bert Olmstead, 89 ans, ancien attaquant du Canadien de Montréal de 1950 à 1958 et de Chicago et Toronto... 2015 : Nelly Gast Boulinguez, 87 ans, femme d’affaires de Québec... 2014 : Liette Lomez, 61 ans, chanteuse québécoise, membre du groupe Toulouse... 2011 : Eddy Palchak, 71 ans, ancien préposé à l’équipement des Canadiens de Montréal pendant plus de 30 ans... 2010 : Daniel Bradet, 64 ans, député libéral à l'Assemblée nationale de 1985 à 1994... 2009 : Gérald Laganière, 62 ans, maire de Laurier-Station depuis 2002... 2004 : Hubert Loiselle, 72 ans, comédien québécois... 1989 : Jean-Claude Malépart, 50 ans, député de Laurier Ste-Marie.