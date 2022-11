Les Titans, un modèle de résilience

Nashville a beau être la capitale américaine de la musique et toute une ville de party, c’est sans faire le moindre bruit que les Titans du Tennessee représentent ce marché unique en se maintenant parmi les équipes de tête de la NFL.

Les Titans, en action contre les Packers demain soir, ont pris part aux séries éliminatoires des trois dernières saisons et ont été les détenteurs du premier rang de la division Sud de la Conférence américaine en 2020 et en 2021.

Cette saison, ils poursuivent sur leur élan avec un dossier de 6-3 qui leur vaut encore le premier rang du Sud. Les férus du ballon ovale sont bien au fait de leurs solides performances des dernières années, mais demandez à l’amateur occasionnel de nommer cinq joueurs de cette équipe et il est probable que ce soit mission impossible !

Ce constat ne se veut surtout pas une façon de dénigrer les Titans, au contraire. Certains diront que cette équipe vit et meurt avec le roi Derrick Henry, extraordinaire porteur de ballon.

Or, les dernières semaines nous démontrent plutôt que les Titans ont été bien construits et que leur profondeur les maintient au plus fort de la course quand une infirmerie qui déborde devrait dicter les choses autrement.

En dépit des obstacles

Plusieurs équipes doivent composer avec des blessures, mais chez les Titans, c’est l’hécatombe. Déjà 68 joueurs ont été enrôlés dans la formation régulière, soit seulement neuf de moins que durant toute la saison dernière. Pas moins de 18 joueurs se retrouvent actuellement sur la liste des blessés à long terme.

Face aux Broncos dimanche, cinq partants en défense (Jeffery Simmons, Bud Dupree, Zach Cunningham, Kristian Fulton et Amani Hooker) étaient absents. Pourtant, cette unité s’est ralliée pour aller chercher la victoire, s’offrant même six sacs du quart au passage.

C’est donc un peu ça, la recette des Titans. À part Henry, cette équipe ne regorge pas de joueurs vedettes, mais elle trouve constamment des façons de se distinguer.

Bien dirigés

Pour du football électrique et spectaculaire, aussi bien regarder ailleurs. Les Titans ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs sans marquer plus de 19 points.

Avec un entraîneur-chef tel que Mike Vrabel, le style importe bien moins que l’exécution. La finesse rapporte moins que la rudesse. Sans oser la comparaison avec les débuts de la dynastie des Patriots des années 2000, il y a un peu de Belichick dans le style Vrabel.

Sous sa gouverne, les Titans ne seront peut-être jamais le meilleur show en ville, mais ils seront toujours bien dirigés et ils ne seront pas du genre à se tirer dans le pied. Et ça, pour Nashville, c’est déjà de la musique.

Duel du Jeudi

Les forces en présence

Titans du Tennessee

Ryan Tannehill | Quart-arrière | 8 T, 3 INT, 1352 verges

Derrick Henry | Porteur de ballon | 9 T, 923 verges

Robert Woods | Receveur | 1 T, 266 verges

Packers de Green Bay

Aaron Rodgers | Quart-arrière | 17 T, 7 Int, 2315 verges

Aaron Jones | Porteur de ballon | 2 T, 738 verges

Allen Lazard | Receveur | 5 T, 472 verges

Joueur à surveiller

Treylon Burks | Receveur, Titans

Photo AFP

Les Titans ont causé tout un émoi au repêchage en échangeant le receveur AJ Brown aux Eagles, en retour de leur choix de première ronde. Avec ce choix, ils ont opté pour Treylon Burks, un autre receveur de gros format. Son impact a été modeste jusqu’ici, avec 13 réceptions en cinq matchs, lui qui vient de revenir au jeu après une blessure à un orteil. Le jeu aérien des Titans en arrache et Burks a le potentiel de changer la donne.

MA PRÉDICTION

Titans 20 - Packers 17

L'état des forces dans la NFL

1. Chiefs de Kansas City 7-2

Semaine dernière : 3

Pour la 16e fois en 72 départs en saison régulière, Patrick Mahomes a lancé au moins quatre passes de touché. Quand on s’y arrête un brin, c’est ridiculement saisissant de constater que dans 22 % de ses matchs, le compteur affiche quatre passes de touché ou plus. C’est humainement absurde !

2. Eagles de Philadelphie 8-1

Semaine dernière : 1

Les Eagles ont multiplié les gaffes lundi face aux Commanders, dans un match qui donnait l’impression du début à la fin que ce n’était tout simplement pas leur soirée. Inutile de les punir trop sévèrement au classement. Tout le monde connaît une mauvaise journée au bureau.

3. Vikings du Minnesota 8-1

Semaine dernière : 5

Il sera intéressant de voir comment les Vikings réagiront après leur victoire hautement émotive, avec un duel difficile à venir face aux Cowboys. Surtout qu’ils ont terminé le duel face aux Bills sans leur excellent bloqueur Christian Darrisaw et sans plusieurs demis de coin.

4. Bills de Buffalo 6-3

Semaine dernière : 2

Les Bills ne sont pas en chute libre comme certains semblent l’imaginer. Un élément à retenir et à corriger au plus vite, toutefois : l’attaque n’a pas inscrit le moindre touché en deuxième demie depuis la semaine 6 face aux Chiefs. S’il y a un aspect préoccupant, c’est celui-là.

5. Dolphins de Miami 7-3

Semaine dernière : 9

Les Dolphins montrent une fiche de 7-3 pour la première fois depuis 2001. L’attaque aérienne a connu un autre fort match, mais plus encourageant encore, le jeu au sol a produit 195 verges, un sommet cette saison. Personne ne veut affronter cette attaque en ce moment.

6. Ravens de Baltimore 6-3

Semaine dernière : 6

Les Ravens sont-ils en voie de partir pour la gloire ? Après leur congé, les voilà impliqués dans sept matchs de suite contre des équipes qui montrent actuellement une fiche perdante. Les Panthers, Jaguars, Broncos, Steelers (deux fois), Browns et Falcons sont au programme.

7. Cowboys de Dallas 6-3

Semaine dernière : 4

Pour la première fois de leur histoire, les Cowboys ont échappé une avance de 14 points après trois quarts. Leur fiche était de 180-0 avant la débandade face aux Packers dans ce contexte. Dak Prescott n’a complété que 4 de ses 12 passes sur les troisièmes et quatrièmes essais dimanche.

8. Jets de New York 6-3

Semaine dernière : 8

Les Jets n’auront pas de cadeau dans les prochaines semaines, eux qui reviennent de congé. Un duel de division important face aux Patriots, puis les Bears qui semblent forger leur identité, suivis des Vikings qui ne perdent plus et des Bills pour une deuxième fois.

9. Giants de New York 7-2

Semaine dernière : 10

Toute victoire n’a pas toujours besoin d’être belle et propre. Les Giants ont dû donner le ballon 35 fois à Saquon Barkley, qui poursuit sa saison de rêve, afin de venir à bout des Texans. Il s’agissait d’un quatrième match de 100 verges ou plus pour Barkley.

10. 49ers de San Francisco 5-4

Semaine dernière : 11

Les 49ers ont profité du retour de huit blessés pour battre les Chargers de justesse. Il faudra trouver le moyen de mettre plus de points au tableau avec un tel alignement offensif. Nick Bosa a été bestial en frappant quatre fois le quart-arrière (dont un sac), en plus de trois plaqués pour des pertes. Quel joueur !

11. Titans du Tennessee 6-3

Semaine dernière : 13

Enfin, un receveur des Titans s’est levé ! Après des semaines de famine, c’est Nick Westbrook-Ikhine qui a répondu présent avec cinq réceptions pour 119 verges et deux touchés. Avant cet effort, les ailiers espacés des Titans comptaient un seul touché en huit matchs.

12. Buccaneers de Tampa Bay 5-5

Semaine dernière : 16

Deux victoires de suite pour les Bucs et voilà qu’ils ont redécouvert leur jeu au sol. Les 44 courses face aux Seahawks étaient le plus haut total de l’ère Brady. Rachaad White, un porteur recrue, pourrait être une carte cachée en deuxième moitié de saison.

13. Seahawks de Seattle 6-4

Semaine dernière : 7

Jusqu’au milieu du quatrième quart face aux Buccaneers, l’attaque des Seahawks a été tenue en échec. Le porteur Kenneth Walker III a été limité à 1,7 verge par portée. La victoire des 49ers rend la marge d’erreur des Seahawks plus mince au sommet de la division.

14. Bengals de Cincinnati 5-4

Semaine dernière : 12

Au retour du congé, les Steelers ne sont jamais un adversaire commode. Et quelle fin de saison ardue par la suite avec les Titans, Chiefs, Browns (avec Deshaun Watson), Buccaneers, Patriots, Bills et Ravens ! Ce sera un combat de tous les instants pour une place en séries.

15. Commanders de Washington 5-5

Semaine dernière : 18

Les Commanders ont exécuté la recette parfaite pour contrer l’attaque explosive des Eagles en la laissant sur le banc. Ils ont eu possession du ballon pendant pas moins de 40 min 24 s. Le Québécois Benjamin St-Juste a encore fait parler de lui en provoquant un échappé.

16. Patriots de la Nouvelle-Angleterre 5-4

Semaine dernière : 15

Les Patriots reviennent de leur semaine de congé encouragés par leur dossier positif. S’ils veulent se frayer un chemin en séries, toutefois, l’attaque devra afficher plus de constance. Malgré leurs deux récentes victoires, ils ont enregistré pas moins de 24 jeux négatifs dans ces rencontres.

17. Chargers de Los Angeles 5-4

Semaine dernière : 14

Pauvres Chargers... On a l’impression de ressortir le même vieux disque usé, mais après tout, leur historique de blessures est un vieux disque usé. Sans ses deux bloqueurs et ses meilleurs receveurs, l’attaque ne peut faire de miracle. La ligne défensive est aussi décimée.

18. Packers de Green Bay 4-6

Semaine dernière : 21

Christian Watson a-t-il sauvé la saison des Packers, du moins temporairement ? Le joueur recrue est devenu le premier receveur des Packers cet automne avec plus d’un touché dans un match. Le maraudeur Rudy Ford, qui n’avait disputé que 20 jeux en cinq semaines, a réussi deux interceptions.

19. Cardinals de l’Arizona 4-6

Semaine dernière : 24

Non, Colt McCoy n’a pas une once du talent de Kyler Murray au poste de quart-arrière, mais les Cardinals sont maintenant 3-1 lorsqu’il est le partant et il a complété 74 % de ses passes lors de ses quatre départs. C’est exactement ce qu’on attend d’un réserviste de qualité.

20. Rams de Los Angeles 3-6

Semaine dernière : 17

Les Rams ont perdu leurs trois derniers matchs et cinq de leurs six derniers. Résultat : ils croulent soudainement au dernier rang de leur division, un scénario inimaginable il y a quelques semaines. Et voilà que Cooper Kupp devra s’absenter quelques semaines. La maison prend feu.

21. Colts d’Indianapolis 4-5-1

Semaine dernière : 25

Après tout ce boucan, Jeff Saturday a remporté envers et contre tous son premier match comme entraîneur-chef dans la NFL. Six des sept plus récents entraîneurs des Colts avaient perdu à leurs débuts. Jim Caldwell, en 2009, avait été le seul du lot à commencer avec une victoire.

22. Bears de Chicago 3-7

Semaine dernière : 20

Qui est le meneur pour les gains au sol dans la NFL lors des cinq dernières semaines ? Le quart-arrière des Bears Justin Fields, avec 555 verges ! Ce n’est pas le scénario idéal à long terme, mais il faut admirer les prouesses du pivot de deuxième année. La défense gâche tout, cependant.

23. Steelers de Pittsburgh 3-6

Semaine dernière : 28

Est-ce que le jeu au sol des Steelers a enfin vu la lumière ? Face aux Saints, la récolte de 217 verges par la course a propulsé l’équipe vers une rare victoire. L’entraîneur-chef Mike Tomlin a maintenant vaincu les 31 équipes autres que les Steelers au fil de sa carrière.

24. Falcons d’Atlanta 4-6

Semaine dernière : 19

Bientôt, si les Falcons continuent de chuter, ils devront donner une opportunité au quart-arrière recrue Desmond Ridder. Il est important de voir si le choix de troisième tour peut faire le boulot. Ce n’est pas comme si Marcus Mariota justifiait son rôle de partant dernièrement.

25. Lions de Detroit 3-6

Semaine dernière : 29

Les Lions ont signé une première victoire sur la route dans l’ère Dan Campbell, à leur 13e match en terrain ennemi. Il aura fallu combler un déficit de 14 points grâce au premier touché sur un retour d’interception en 60 matchs pour l’équipe, gracieuseté de Jeff Okudah.

26. Browns de Cleveland 3-6

Semaine dernière : 23

Deshaun Watson peut reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers, mais même son retour en décembre pourra difficilement sauver l’équipe. Surtout que les Browns affrontent les Bills et les Buccaneers dans les deux prochaines semaines. La marge d’erreur est minime.

27. Panthers de la Caroline 3-7

Semaine dernière : 31

L’engagement des Panthers envers le jeu au sol a continué face aux Falcons avec 47 courses pour 232 verges. D’Onta Foreman, qui avait déjà bien paru chez les Titans l’an dernier, est en train de s’établir comme un bon porteur de ballon. Baker Mayfield reprend son poste de quart partant.

28. Saints de La Nouvelle-Orléans 3-7

Semaine dernière : 22

Les Saints peuvent toujours se dire que leur saison n’est pas perdue parce que la division Sud est faible, mais il faut se rendre à l’évidence. Les blessures s’accumulent, la défense déçoit, le jeu au sol n’est pas constant et ils n’ont toujours pas de quart-arrière qui impose le respect.

29. Broncos de Denver 3-6

Semaine dernière : 26

Les Broncos totalisent 12 touchés seulement en neuf matchs cette saison. Dimanche, Russell Wilson a été victime de six sacs du quart derrière une ligne offensive qui a perdu deux partants. Le receveur Jerry Jeudy s’est aussi blessé. C’est une première moitié de saison catastrophique.

30. Jaguars de Jacksonville 3-7

Semaine dernière : 27

Les Jaguars ont montré un différentiel de +3 au chapitre des revirements face aux Chiefs, mais ont quand même perdu. Selon NFL Research, les équipes avec un tel différentiel étaient 22-0 avant cette défaite. Pourquoi n’y a-t-il que les Jags pour faire vivre de telles statistiques ?

31. Raiders de Las Vegas 2-7

Semaine dernière : 30

Les Raiders présentent un dossier de 0-6 cette saison dans les matchs décidés par une possession. C’est incompréhensible que cette formation, qui était des dernières séries, soit tombée si bas malgré des ajouts comme Davante Adams et Chandler Jones, qui est invisible.

32. Texans de Houston 1-7-1

Semaine dernière : 32

Le ton monte à Houston pour que le quart-arrière Davis Mills soit délogé. Même s’il n’est pas la solution pour le futur des Texans, à quoi bon le remplacer par Kyle Allen ou Jeff Driskel, qui ne sont pour leur part ni le futur, ni le présent, ni le passé ?