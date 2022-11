L’Océanic freine la séquence victorieuse des Eagles

RIMOUSKI-L’Océanic a mis fin à la séquence de six victoires consécutives des Eagles du Cap-Breton avec un gain de 5-3 mercredi soir à Rimouski.

Alexandre Blais et Lyam Jacques ont un but et une passe chacun pour les vainqueurs. Les autres filets sont l’œuvre de Patrick LeBlanc, Alexander Gaudio et Julien Béland. La réplique est venue de Samuel Johnson, avec deux buts, et Olivier Houde.

Deux buts de chaque côté en première

Les Eagles ont profité d’un avantage numérique pour ouvrir la marque à la 6e minute de jeu sur un but du meilleur pointeur de l’équipe, Samuel Johnson, habilement préparé par Cam Squires et Charles Boutin. L’Océanic a répliqué cinq minutes plus tard lorsque Spencer Gill a repéré Patrick Leblanc à la ligne bleue adverse. Ce dernier a battu le gardien Oliver Satny du côté rapproché. Les visiteurs ont repris les devants sur un autre avantage numérique par l’entremise d’Olivier Houde. Moins de deux minutes plus tard, Luka Verreault a rejoint Alexandre Blais devant le filet qui a marqué son 4e de la saison en tombant.

Domination de l’Océanic en deuxième

L’Océanic a complètement dominé la deuxième période comme l’indique le chiffre des lancers de 17 contre 2 en faveur des locaux qui ont donné le ton à l’engagement avec un but rapide après seulement 19 secondes de jeu. Alexander Gaudio (5e) a profité du retour du tir de Lyam Jacques pour donner les devants 3-2 aux hommes de Serge Beausoleil. Julien Béland a doublé l'avance de l'Océanic sur un tir sur réception. Jacques a battu de vitesse le gardien Satny en infériorité numérique pour le contourner et lancer dans une cage déserte pour marquer son 2e but de la saison.

En milieu de 3e période, Samuel Johnson a réduit l’écart à deux buts avec son 2e de la rencontre sur un bon tir du cercle des mises en jeu.

En bref

Le match a débuté avec 30 minutes de retard pour permettre aux officiels de se rendre à Rimouski. L’Océanic était privé de l’attaquant de 20 ans William Dumoulin, 4e pointeur de l’équipe. Le nom du #90 apparait dans la liste des absents en raison d’une blessure ou de la maladie.

L’Océanic compte trois autres joueurs blessés : Luke Coughlin, Xavier Filion et Jude Campbell. Le défenseur Cory MacGillivray a été laissé de côté. Les Eagles étaient notamment privés de l’excellent Ivan Ivan, 2e meilleur marqueur de l’équipe. L’équipe compte deux autres blessés, soit Luke Patterson et François-James Buteau.

L’Océanic recevra les Remparts de Québec vendredi soir.