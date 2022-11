«M. Villeneuve bougonne», contre-attaque Bruno Marchand

Tunis | Se défendant de manquer d’ambition pour la Ville, le maire de Québec a affirmé que le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, «bougonne».

C’est ce que Bruno Marchand a lancé, mercredi, quelques heures après son atterrissage à Tunis où il participera à la réunion du bureau de l’Association internationale des maires francophones (AIMF). Dans l’édition de mercredi du Journal, M. Villeneuve affirmait que le maire enfonce des portes ouvertes dans diverses propositions faites lors de cette première mission à l’étranger.

«On ne s’attend rien d’autre de l’opposition. M. Villeneuve bougonne. C’est ce qu’il fait depuis plusieurs mois. Nous autres, on continue de travailler, on avance. On est constructifs», a laissé tomber le maire lors d’un impromptu de presse organisé devant l’ambassade du Canada en Tunisie.

Sur la deuxième phase tramway, il a réitéré qu’il y croit et «qu’on va y mettre toute l’énergie qu’il faut. Mais d’abord, on va s’assurer que tout est sur les rails pour la phase un».

«Personne ne se tourne les pouces»

Selon lui, «tous les employés du bureau de projet (du tramway) travaillent présentement à temps plein. Il n’y a personne qui se tourne les pouces en attendant qu’on dise go à la phase deux».

Ce dernier a dit «comprendre» l’impatience des gens qui veulent mettre l’accent dès maintenant sur une phase deux du mégaprojet. Mais «présentement, on va avoir une phase un. Après ça, on va pouvoir, aussi rapidement qu’on le souhaitera, lancer les travaux de réflexion pour la phase deux».

Dans un rire éclatant, le maire a assuré qu’il ne manque pas du tout d’ambition pour la Ville.

«C’est drôle ça, s’est-il amusé. Il y a à peine un mois, les mêmes personnes (me qualifiaient d’ambitieux). C’est intéressant, hein? Une journée, on est ambitieux et l’autre journée, on ne l’est plus du tout. Les gens me connaissent. Ça fait un an qu’ils me connaissent. Ils savent très bien que j’aime cette ville. Je l’aime profondément et je donne le meilleur de moi-même.»

Défendant la pertinence de sa mission, le maire Marchand a réitéré qu’il y a beaucoup à apprendre des villes visitées pour divers projets.

«Les citoyens qui ont suivi la mission présentement, et c’est ce que j’entends des gens qui communiquent avec moi, ils voient qu’il y a quelque chose de très profitable», a-t-il fait remarquer.