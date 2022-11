Des aubaines à ne pas manquer: le bœuf haché à son meilleur prix de l’année

Cette semaine, les poitrines de poulet sont en rabais et c’est la raison pour laquelle elles se retrouvent de nouveau en vedette ! J’ai sélectionné les désossées pour le menu, parce que c’est ce dont vous aurez besoin, mais sachez que Provigo offre des poitrines sans peau avec os à 3,99 $/lb cette semaine, et que vous pouvez aussi retrouver des poitrines de poulet avec dos et peau pour 2,49 $/lb chez Super C (un des meilleurs prix de l’année !). Si vous êtes à l’aise de désosser vos poitrines, vous pourrez donc faire de belles économies.

Si vous désossez votre poulet vous-même, pensez à conserver les os dans un sac au congélateur : ils seront parfaits pour un futur bouillon ! Quand vous en aurez assez, vous pourrez les faire dorer dans un chaudron avec des oignons, des carottes et les aromates de votre choix, déglacer et couvrir le tout avec de l’eau et laisser frémir doucement à découvert quelques heures : du réconfort assuré !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

POULET GRILLÉ À LA MOUTARDE

Zeste

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 30 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

4 poitrines de poulet désossées

4 oignons verts

1 bouquet de fines herbes mélangées (ciboulette et thym)

1⁄4 tasse de moutarde de Dijon

16 carottes

1⁄4 tasse de beurre

1⁄4 tasse de sirop d’érable

4 gousses d’ail hachées finement

6 feuilles de laurier

6 c. à soupe de grains de sarrasin rôti du Québec, cuits

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375 °F. Trancher finement les oignons verts et la ciboulette. Effeuiller le thym. Dans un bol, mélanger la moutarde avec la moitié de l’oignon vert, la ciboulette et le thym. Saler et poivrer au goût. Couper les carottes en 2 sur la longueur, puis couper en tronçons.

Chauffer un filet d’huile dans une poêle à feu élevé. Badigeonner le poulet avec la moitié de la marinade à la moutarde. Ajouter le poulet et cuire pendant environ 2-3 minutes de chaque côté pour avoir une belle coloration. Badigeonner avec le reste de la marinade de chaque côté. Placer sur une plaque de cuisson, puis terminer la cuisson au four de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce qu’il soit bien cuit au centre. Retirer du four et laisser reposer.

Déposer les carottes dans une poêle à feu élevé et ajouter environ 1,5 tasse d’eau. Ajouter le beurre, le sirop d’érable, les gousses d’ail et le laurier. Lorsque le liquide est complètement évaporé, bien remuer les carottes pour qu’elles caramélisent et soient lustrées, soit après environ 12-18 minutes de cuisson. Remettre un peu d’eau si les carottes ne sont pas tout à fait cuites et répéter l’opération. Saler et poivrer au goût.

Servir les poitrines de poulet sur les carottes. Garnir d’oignons verts et de graines de sarrasin.

MARDI

CHEESEBURGERS FAÇON SLOPPY JOE ET SALADE DE CHOU ET CAROTTES

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 5 min

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe d’huile d’olive

4 c. à thé de vinaigre de cidre

1 c. à thé de miel liquide

2 tasses de mélange de salade de chou râpé

1 grosse carotte râpée

Cheeseburgers :

2 c. à thé d’huile d’olive

1 gousse d’ail hachée finement

1 c. à thé de romarin frais, haché finement

1 lb de bœuf haché extra-maigre

1/3 tasse de ketchup

1 c. à table de sauce Worcestershire

2 c. à thé de moutarde de Dijon

3/4 tasse de cheddar râpé

4 pains à hamburger

2 tasses de jeunes verdures au choix

sel et poivre

PRÉPARATION

Préparation de la salade

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger l’huile, le vinaigre et le miel. Saler et poivrer. Ajouter le mélange de salade de chou et la carotte, et mélanger pour bien les enrober. Couvrir et réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Préparation des cheeseburgers

Dans un grand poêlon, chauffer l’huile à feu moyen-vif. Ajouter l’ail et le romarin, et cuire en brassant pendant 30 secondes. Ajouter le bœuf haché et cuire, en le défaisant à l’aide d’une cuillère, pendant 3 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait perdu sa teinte rosée. Ajouter le ketchup, la sauce Worcestershire et la moutarde. Saler et poivrer. Ajouter le cheddar et bien mélanger.

Garnir les pains de la préparation au bœuf et de la verdure. Servir accompagné de la salade de chou.

BON À SAVOIR !

Si vous utilisez du bœuf haché plus gras, la recette sera tout aussi bonne. Mais assurez-vous de bien l’égoutter avant d’y ajouter les ingrédients liquides.

MERCREDI

BOLS DE SAUMON CAJUN AU MAÏS ET À LA PATATE DOUCE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe de mélange d’épices à la cajun

1 c. à soupe de cassonade

1 grosse patate douce, pelée et coupée en dés

3 c. à soupe d’huile d’olive

1 tasse de maïs en grains surgelé, décongelé

1 filet de saumon avec la peau, épongé et coupé en 4 morceaux (environ 1,5 lb en tout)

1 boîte de haricots noirs (540 ml), rincés et égouttés

1 boîte de haricots de Lima (398 ml), rincés et égouttés

1 tasse de tomates cerises, coupées en quartiers

2 avocats coupés en dés

3 c. à soupe de jus de lime

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans un petit bol, mélanger les épices et la cassonade. Sur une plaque de cuisson, mélanger la patate douce avec 1 c. à soupe d’huile et la moitié du mélange d’épices. Saler et poivrer. Étaler uniformément la patate douce sur la plaque. Cuire au four préchauffé à 450 °F 15 minutes. Ajouter le maïs et poursuivre la cuisson au four 5 minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient dorés.

Entre-temps, parsemer les morceaux de saumon, du côté chair, du reste du mélange d’épices. Saler. Dans un grand poêlon à surface antiadhésive, chauffer 1 c. à soupe du reste de l’huile à feu moyen-vif. Ajouter les morceaux de saumon, le côté peau dessous, et cuire 5 minutes. À l’aide d’une spatule, retourner délicatement le saumon et poursuivre la cuisson 2 minutes ou jusqu’au degré de cuisson désiré.

Dans un grand bol, mettre les légumes rôtis, les haricots noirs et de Lima, les tomates et les avocats. Arroser du reste de l’huile et du jus de lime, et mélanger délicatement. Saler et poivrer. Répartir le mélange dans des bols. Retirer la peau du saumon, si désiré, et déposer un morceau dans chaque bol.

BON À SAVOIR !

Doublez le saumon, car il servira aussi à garnir les quesadillas.

JEUDI

CHILI DE LENTILLES ET PATATE DOUCE

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 20 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile végétale

1 oignon rouge haché finement

2 gousses d’ail hachées finement

2 c. à soupe d’assaisonnement au chili

2 c. à thé d’origan séché

1 c. à thé de paprika fumé

1 piment jalapeno, épépiné et haché finement (facultatif)

2 tasses de patate douce, coupée en dés de 1 cm

1 poivron vert haché

1 boîte de tomates entières (796 ml)

1 boîte de lentilles (540 ml), rincées et égouttées

1 tasse de maïs en grains surgelé

1 tasse de bouillon de légumes sans sel

garnitures au choix (oignons verts hachés, cheddar râpé, crème sure, croustilles de maïs, dés d’avocat, etc.)

sel et poivre

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Ajouter l’oignon, et cuire, en brassant régulièrement, 4 minutes ou jusqu’à ce qu’il ait ramolli. Ajouter l’ail, les épices et le piment, si désiré, et poursuivre la cuisson 1 minute en brassant. Ajouter la patate douce et le poivron, et mélanger pour bien les enrober. Saler et poivrer. Ajouter les tomates en les écrasant avec une cuillère et en raclant le fond de la casserole pour en détacher les particules. Ajouter les lentilles, le maïs et le bouillon, et porter à ébullition. Réduire le feu, couvrir et laisser mijoter 15 minutes ou jusqu’à ce que la patate douce soit tendre. Servir le chili avec les garnitures choisies.

VENDREDI

QUESADILLAS AU SAUMON GRILLÉ ET AUX POIVRONS

Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

INGRÉDIENTS

1 c. à soupe d’huile d’olive

2 gros poivrons, coupés en lanières

1 gros oignon doux (de type Vidalia), coupé en tranche

8 tortillas de 15 cm de diamètre

1 1/4 tasse de fromage Monterey Jack ou de cheddar râpé

1 filet de saumon (625 g) cuit et coupé en bouchées

crème sure et quartiers de lime (facultatif)

PRÉPARATION