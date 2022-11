Marchand «rêve à des idées qui existent déjà», selon Villeneuve

Le chef de l’opposition officielle Claude Villeneuve critique les sorties du maire Marchand, qui est en mission en Europe, l’accusant d’être déconnecté de ce qui se passe dans sa propre ville.

« Je vois les différentes sorties du maire depuis qu’il est en Europe, et je ne sais pas si c’est le décalage horaire, mais je trouve qu’il n’a pas l’air de savoir ce qui se passe dans sa ville. [...] On dirait que le maire rêve à voix haute là-bas sur des choses qui existent déjà à Québec », critique Claude Villeneuve.

Photo Taïeb Moalla

Le chef de Québec d’abord estime que Bruno Marchand enfonce des portes ouvertes avec les diverses propositions qu’il a mises de l’avant depuis le début de sa mission qui, jusqu’à hier, se déroulait entre Paris et Le Havre.

Pour Claude Villeneuve, plusieurs intentions sentent le réchauffé.

« Il va visiter les alentours des écoles à Paris et là : ah ! On pacifie pour que ce soit plus tranquille autour des écoles. C’est parce que son propre service des transports et de la mobilité intelligente est en train présentement de revoir tous les corridors scolaires de la ville. Ça se passe dans le cadre de la stratégie de sécurité routière. »

Surtourisme

De plus, Claude Villeneuve donne l’exemple du surtourisme. Lundi, le maire s’inquiétait de ce phénomène dans le Vieux-Québec, qui est, selon lui, en partie responsable de la perte de résidents permanents.

Il craint qu’il ne devienne un vaste « Walt Disney en carton » uniquement occupé par des logements de type Airbnb.

Photo Taïeb Moalla

« OK, mais il y a déjà une Table de concertation du Vieux-Québec qui réfléchit à ça », oppose M. Villeneuve.

Il souligne par ailleurs que le Port de Québec a déjà indiqué qu’il limitait le nombre de touristes qui transitent par les croisières.

Collaboration entre les ports

Du reste, le maire a appelé à la collaboration entre les ports du Saint-Laurent, soit Québec, Montréal et Trois-Rivières, qui devraient éviter, selon lui, de se concurrencer entre eux et prendre exemple sur les ports français qui ont uni leurs efforts.

« Mario Girard [le PDG du Port] nous dit que ça existe déjà », souligne Claude Villeneuve.

Le PDG a indiqué aussi qu’une gestion centralisée commune n’était pas possible au Québec, puisque la Loi maritime du Canada ne le permet pas actuellement.

Bruno Marchand doit se diriger aujourd’hui vers Tunis, en Tunisie, où il participera à une réunion de l’Association internationale des maires francophones, dont il est le vice-président.