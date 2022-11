Opération majeure du SPVM: 10 présumés trafiquants de stupéfiants et d’armes arrêtés

Dix présumés trafiquants de stupéfiants et d’armes à feu, qui auraient notamment agi comme fournisseurs auprès des Hells Angels, ont été arrêtés par l’équipe antigang de la police de Montréal, mercredi matin.

Cette vague d’arrestation est le point final à une enquête amorcée il y a plusieurs mois.

Toutefois, la présumée tête dirigeante de ce réseau criminel, Emmanuel Puthyra Roy, est présentement en cavale et activement recherchée par les autorités

PHOTO COURTOISIE SPVM

En cours d’enquête, les policiers ont effectué de nombreuses perquisitions qui ont permis la saisie de huit armes à feu – dont une carabine d’assaut de type AR-15 –, 170 000 comprimés d’opioïdes, des dizaines de kilos de cocaïne et de crystal meth valant plus de 3,4 millions de dollars sur le marché noir et une somme astronomique de 1,3 million de dollars en argent comptant.

PHOTO COURTOISIE SPVM

Selon les autorités, le réseau tenait ses activités entre Toronto et Montréal, mais il était contrôlé à partir de la métropole.

PHOTO COURTOISIE SPVM

Munis de mandats d’arrestation, les policiers ont procédé mercredi matin à l’arrestation de 10 individus dans les municipalités de Montréal, Laval, Mirabel, Sainte-Anne-des-Plaines et Richmond Hill en Ontario.

Les individus appréhendés sont Patrick-Olivier Gravel, 28 ans; Maxime Renault, 36 ans; Jean-Michel Renault, 31 ans; Kepler Philogène, 38 ans; Marie-Pier Archambault, 31 ans; Sarah Majano-Blanchard, 28 ans et Alexandre Lacasse, 37 ans, et Jessica Nicholas, 38 ans.

Détenus à la prison de Bordeaux, Sami Hashemi Pour, 26 ans, et Nicolas Monifère-Lafetière, 20 ans, font également l’objet d’un mandat d’arrestation.