Pénurie de main-d’œuvre: près de 7 milliards $ perdus dans le manufacturier

Les entreprises du secteur manufacturier au Québec auraient perdu près de 7 milliards $ dans la dernière année en raison de la pénurie de main-d’œuvre, selon le sondage annuel mené par Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ).

Sur ce total, 4 milliards $ représenteraient des pertes engendrées par des contrats refusés et des retards accumulés. Les 3 milliards $ restants seraient des pertes en raison d’investissements retardés ou annulés.

Ce sont 31 985 postes vacants qui étaient recensés dans le secteur manufacturier québécois au deuxième trimestre de 2022, par rapport à 30 720 emplois au premier trimestre, d’après les données de Statistique Canada.

Les secteurs de la fabrication de matériel de transport, de machines et d’aliments sont les plus touchés par ce phénomène, alors que la pénurie se fait surtout ressentir dans les régions de la Montérégie, de Chaudière-Appalaches et Montréal.

«La pénurie devient un goulot d'étranglement dans nos chaînes d'approvisionnement, un frein à l'investissement technologique qui permet notamment de décarboner notre industrie et elle limite notre capacité à développer de nouveaux marchés», a expliqué mercredi par communiqué Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

Afin de pallier à leurs besoins, près de 70 % des entreprises interrogées se tournent vers le recrutement à l’international, mais nombre d’entre elles déplorent les obstacles à ce recrutement avec la complexité des processus.

Un manufacturier sur trois a aussi envisagé de déménager une partie de ses activités à l’étranger.

«Nous sommes à l'aube d'une récession, le gouvernement doit faire de la pénurie de main-d'œuvre une priorité et en faire plus, plus vite, pour appuyer les entreprises manufacturières, les piliers de notre développement économique», a ajouté Mme Proulx.

Le sondage a été réalisé par MEQ auprès de 300 entreprises québécoises.