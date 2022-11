René au musée: une exposition sur les grandes étapes de vie de l’homme et du politicien

Le Musée de la civilisation propose, jusqu’au 4 septembre, un regard intimiste sur la vie de René Lévesque. L’exposition René et Lévesque s’intéresse aux grandes étapes de vie de cet homme qui aurait eu 100 ans.

L’exposition pose un regard inédit, par l’entremise de documents d’archives rarement diffusés et d’objets significatifs, sur des facettes méconnues de cet ancien Premier Ministre.

René Lévesque, qui aurait eu 100 ans, le 24 août dernier, a été journaliste, critique de cinéma, correspondant de guerre pour l’Armée américaine pour ensuite se lancer dans la sphère politique.

René et Lévesque aborde l’humain, le fils, le père, l’homme du peuple et le politicien. Elle s’intéresse aussi à son enfance et adolescence tumultueuse.

« René et Lévesque, c’est une exposition forte et sensible, tout en nuances, à l’image de cet homme à la personnalité et aux parcours uniques. Elle permettra à ceux et celles qui l’ont connu de le voir sous un angle différent, aux générations plus jeunes de le découvrir et à chaque personne de nourrir, à sa façon, son amour pour le Québec », a indiqué Stéphane La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation, lors d’une visite de presse.

L’exposition René et Lévesque est constitué de plusieurs objets significatifs qui lui appartenaient, dont plusieurs n’avaient jamais été présentés au public.

Soixante des 150 objets de l’exposition, ont été prêtés par des citoyens lors d’une collecte mise en place par le Musée de la civilisation entre le 14 février et le 14 avril 2022. Plus de 250 propositions ont été reçues.

Chacune des quatre zones d’exposition de René et Lévesque met en lumière une étape de sa vie. Il y a son enfance en Gaspésie et le développement de son intérêt pour la lecture et l’écriture, sa carrière de journaliste et de correspondant de guerre, son passage vers la politique et son legs social, politique et culturel.

Il y a des lettres intimes écrites à sa famille alors qu’il était jeune pensionnaire au Séminaire de Gaspé, un manuscrit de la pièce de radiothéâtre.

Aux quatre vents, qu’il avait écrite et qui a été trouvée récemment, un micro de la station radiophonique CHNC de Paspébiac où il a travaillé à l’âge de 15 ans et une table de poker sur lequel il a joué et qui appartient au petit fils de l’ex-ministre Claude Morin, qui a fait partie du cabinet Lévesque.