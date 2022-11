Teoscar Hernandez boucle ses valises

Les Blue Jays de Toronto ont échangé le voltigeur Teoscar Hernandez aux Mariners de Seattle, mercredi, obtenant en retour le releveur Erik Swanson et le partant des ligues mineures Adam Macko.

• À lire aussi: Terry Francona et Buck Showalter sont les gérants de l’année

• À lire aussi: Anthony Rizzo reste avec les Yankees

Hernandez a aidé les Jays à atteindre les éliminatoires cette année, durant lesquelles ils ont d’ailleurs plié l’échine devant les Mariners en série de division de la Ligue américaine de baseball. En saison régulière, le joueur-étoile a conservé une moyenne au bâton de ,267, totalisant 25 circuits et 77 points produits. Au cours de la campagne précédente, il avait claqué 32 longues balles et fait compter 116 points. Depuis ses débuts dans les grandes ligues avec les Astros de Houston en 2016, il a cogné 133 longues balles en 651 matchs, empochant deux Bâtons d’argent et recevant une invitation à la classique des étoiles 2021.

De son côté, Swanson a maintenu une fiche de 3-2 et une moyenne de points mérités de 1,68 cette année, tout en effectuant trois sauvetages. En 53 manches et deux tiers, le droitier a concédé 10 buts sur balles et réussi 70 retraits sur des prises.

Enfin, Macko est un artilleur gaucher né à Bratislava, en Slovaquie, qui a grandi en Irlande et fréquenté l’école secondaire en Alberta. Il fut un choix de septième tour des Mariners en 2019 et a œuvré au niveau A cette année.