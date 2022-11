«Top Minou»: Bleu Jeans Bleu de retour pour semer la «bonne humeur»

Leur bleu a légèrement pâli, mais pas leur bonne humeur. De retour avec un nouvel album, Top Minou, les quatre membres de Bleu Jeans Bleu nous ramènent leurs ritournelles rose bonbon qui n’ont qu’un objectif : nous mettre un sourire au visage.

On avait rendez-vous avec Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, au Studio Madame Wood. C’est là que Bleu Jeans Bleu a enregistré la totalité de Top Minou et de son album précédent Perfecto. «Tu es assis exactement là où a été chanté Coton ouaté», nous a même lancé le réalisateur Christian-Adam Gilbert.

Comme les albums précédents du groupe, Top Minou part dans toutes les directions. Encore une fois, les allusions à la nourriture sont nombreuses quand on regarde certains titres de chansons : Bacon en bedaine, Molle twist vanille-vanille, La pure pureté du beurre pur 100 % pur beurre, Souper fondue, Y’a quelqu’un qui a botché mon sandwich.

Photo courtoisie

Pour Mathieu Lafontaine, faire des chansons drôles, c’est l’essence même de Bleu Jeans Bleu. «Si on faisait de quoi de vraiment très sérieux, j’ai l’impression qu’on serait un peu à côté, dit-il. C’est peut-être aussi un peu par pudeur que je ne vais pas là. Avec Bleu Jeans Bleu, on essaie de faire rire avec des mots qu’on entend souvent moins dans d’autres chansons. C’est la plume de Claude [Cobra, son alter ego]. C’est nous qui avons choisi de nous imposer ça. C’est tout sauf limitatif. [...] La mission des Bleus, ç’a toujours été de rendre le monde de bonne humeur.»

Jamais sans les costumes

Les musiciens ont encore leurs habits en jeans et leurs chapeaux. Et selon le chanteur, ils continueront de porter ces costumes encore longtemps. «Si on ne s’habille plus de même, on n’est plus les mêmes personnages. Je pense que jamais les Bleus vont faire un spectacle en jeans et t-shirt sans chapeau. C’est bénéfique pour le projet d’avoir cet outil-là. Notre façon de bouger n’est pas pareille quand on est habillés comme ça.»

Photo courtoisie, Félix Renaud

Dans leur nouvelle tournée, qu’ils lanceront à la fin janvier, les membres de Bleu Jeans Bleu amèneront un peu de rose sur scène, pour cadrer avec la pochette de Top Minou. « Ça va être très rose et très bonbon, dit Mathieu. Très Top Minou. On est en train de créer tous les visuels.»

En plus de parcourir le Québec, les musiciens aimeraient grandement retourner en Europe, là où ils ont connu un passage fructueux pour la première fois en juillet dernier. «On a fait six spectacles en France, Belgique et Suisse. On a fait de tout, du petit bar jusqu’au gros festival Paléo. La réponse des gens a été au-delà de nos attentes. Il y en a qui ont fait quatre heures de route pour venir nous voir deux fois. Ils chantaient toutes les chansons du premier album, du deuxième et du troisième! Ç’a été un fichu de beau voyage. Ça donne envie d’y retourner, mais il faut trouver quand.»

Le quatrième album de Bleu Jeans Bleu, Top Minou, est disponible à compter de vendredi. Le groupe sera en spectacle à Montréal (27 janvier, Club Soda) et Québec (28 janvier, Impérial Bell). Pour plus d’infos : bleujeansbleu.com.