Transaction majeure pour le Massif du Sud

Le PDG et fondateur de Contraste immobilier et OÏKOS Construction, Pierre-Yves Charest, devient actionnaire et président de la Station touristique Massif du Sud, promettant d’en faire une «destination renouvelée».

Le promoteur de la région de Québec deviendra le partenaire principal de la station, apprend-on dans un communiqué diffusé par l’entreprise.

Photo courtoisie

Alain Contant, l’actuel PDG du Massif du Sud et propriétaire depuis 2005 demeurera au sein de l’organisation comme chef de la direction pour « assurer la continuité ». Il sera impliqué dans le développement de la station en tant que conseiller.

« C’est un fort intérêt pour le domaine récréotouristique qui a motivé cette nouvelle implication. L’objectif est de faire de la Station touristique Massif du Sud, une destination renouvelée, tout en demeurant fidèle à ses origines et à sa culture locale », affirme-t-on.

M. Charest se dit très heureux d’avoir l’opportunité de mettre en valeur un site « au potentiel incroyable » et le rendre encore plus incontournable dans la région.

De son côté, Alain Contant est convaincu que l’arrivée du nouveau président donnera un nouvel envol aux projets du Massif du Sud.

Plus d’informations à venir...