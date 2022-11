[VIDÉO] Un parcours à obstacles épique signé Sébastien Toutant

Le Québécois Sébastien Toutant, grand champion de planche à neige, repousse les limites de son sport en présentant un nouveau film au cours duquel il réalise 22 éléments consécutifs, dont un tir de basketball par derrière pour conclure. Une combinaison d'éléments de parkour, de «tricksshots» et de snowboard slopestyle donne un résultat jamais vu, d’autant plus que Toutant insistait pour réussir le tout en une seule prise.

Si la journée de tournage a eu lieu en avril dernier, au centre de ski La Réserve, à Saint-Donat, la diffusion du projet concorde avec l’arrivée de la neige au Québec ces jours-ci.

«J'essaie de réinventer le sport et de filmer de plus en plus de projets pour montrer au monde que je peux faire autre chose que de la compétition, a indiqué Toutant, dans un communiqué transmis en marge du lancement. Il faut sortir des sentiers battus et continuer à repousser ses limites pour réaliser de grandes choses.»

Photo courtoisie, Joseph Roby / Red Bull Content Pool

Fait à noter : à son septième essai, celui qu’on surnomme «Seb Toots» avait tout bon, mis à part le tir final au basketball. Il lui a fallu retenter le coup.