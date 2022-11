Un Three Pines bien québécois

Lorsque Prime Video a voulu adapter les romans de Louise Penny à l’écran, l’auteure a eu une condition bien précise : que le tournage soit fait entièrement au Québec, et avec une distribution majoritairement locale.

• À lire aussi: Sur Prime Video: le Québec comme toile de fond de la série «Le village de Three Pines»

« À quoi bon adapter mes livres si c’est pour le faire ailleurs ? Les voix des Québécois étaient absolument vitales au projet », insiste la romancière d’origine torontoise.

Il y a plus de 15 ans que l’inspecteur Alfred Gamache élucide enquêtes et mystères dans la contrée de Three Pines, dans les Cantons de l’Est, grâce à la plume de Louise Penny. Le succès a été constant et inflexible, autant auprès des lecteurs que de la critique. L’auteure ne le cache donc pas, l’idée de voir son œuvre transposée à l’écran a d’abord été « terrifiante ».

« Ce sont des personnages auxquels je suis très attachée – j’ai écrit plus de deux millions de mots sur eux –, alors c’est absolument terrifiant de les laisser entre les mains d’autres personnes », raconte Louise Penny, lors d’une rencontre avec Le Journal.

Alfred Molina

Elle se souvient d’ailleurs avoir poussé son premier « soupir de soulagement » en apprenant que l’acteur d’origine britannique Alfred Molina avait été choisi pour incarner l’inspecteur Armand Gamache.

« Je le savais capable de faire un travail extraordinaire », souffle l’auteure.

Autour de lui évolue une distribution exclusivement canadienne et québécoise. Outre l’acteur vancouvérois Rossif Sutherland, les téléphiles pourront y reconnaître les talents locaux Marie-France Lambert, Sarah Booth, Frédéric-Antoine Guimond et autres Marie-Josée Bélanger tout au long des huit épisodes de Three Pines, déposés sur la plateforme Prime Video à raison de deux par semaine à compter du 2 décembre.

Et avant même le début de la diffusion, Louise Penny clame déjà haut et fort son désir de voir l’inspecteur Gamache reprendre du service pour une, voire plusieurs saisons supplémentaires.

« Avec Alfred Molina dans le rôle principal, une compagnie de production comme Left Bank et le Québec comme trame de fond, comment pourrait-on vouloir s’arrêter après une seule saison ? » laisse-t-elle tomber.

La série Three Pines démarrera le 2 décembre sur Prime Video.